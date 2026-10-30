צה"ל הודיע על גניבה חריגה של רכב האמר צבאי מבסיס ג'וליס בדרום. בעקבות כך נפתחה חקירה של מצ"ח לבירור נסיבות המקרה. בעקבות הגניבה החל חיפוש אחר ההאמר באזור הבסיס והבסיסים הסמוכים, ובמקביל הוטל עוצר יציאות כללי לכל גדוד 652 שעוסק בתחזוקה והשבחה של כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ורק"ם (רכב קרבי משוריין).