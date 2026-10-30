צה"ל הודיע על גניבה חריגה של רכב האמר צבאי מבסיס ג'וליס בדרום. בעקבות כך נפתחה חקירה של מצ"ח לבירור נסיבות המקרה. בעקבות הגניבה החל חיפוש אחר ההאמר באזור הבסיס והבסיסים הסמוכים, ובמקביל הוטל עוצר יציאות כללי לכל גדוד 652 שעוסק בתחזוקה והשבחה של כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ורק"ם (רכב קרבי משוריין).
היעלמות ההאמר התגלתה ביום שני, לאחר שרכב דומה הוכנס לימ"ח בבסיס. מיד לאחר מכן הוכרזה פקודת אחזקה (פק"א) במערכת ה-SAP הצבאית ללא ביצוע טעינה וללא בדיקת הרכב פיזית. אתמול בוצע סיור נוסף בימ"ח, ונמצא כי ההאמר חסר בשורת חניית כלי הרכב.
במסגרת פעולות איתור ההאמר נעשה חיפוש במצלמות היציאה והכניסה למחנה ג'וליס. לצד זאת דווח המקרה למצ"ח ובמקביל הועלה רחפן לסריקה מסביב לבסיס. כמו כן הועברה דרישה לענף ארגון ומשאבי אנוש (אומ"ן) לבצע ספירת מלאי כללית בכל פלוגות הרכב והימ"חים.
דובר צה"ל מסר: "במהלך בדיקות קבועות של יחידה צבאית בדרום הארץ דווח על חוסר בהאמר צבאי. בעקבות כך, נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת לבירור נסיבות המקרה. המשטרה הצבאית החוקרת תמשיך לפעול בנחישות למיגור תופעת גניבות הציוד הצבאי ואמצעי הלחימה ולמיצוי הדין עם המעורבים, ככל שיימצאו כאלה".