בית המשפט המחוזי בנצרת גזר היום (רביעי) מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שרצח את רשא סיתאווי בת ה-30 לעיני בתה בת ה-10 . על פי הכרעת הדין, הוא תכנן את הרצח מראש, הגיע לביתה עם קסדה ואקדח טעון - וירה בה בראש מטווח קצר.

הנרצחת וילדיה

סיתאווי ניסתה להימלט ולהסתתר מאחורי בתה, שהייתה אז כבת 10 וחצי, אך דאגר ירה בראשה, ולאחר מכן ירה פעמיים נוספות מטווח קצר כדי לוודא את מותה. בית המשפט קבע כי הילדה אינה רק בת שאיבדה את אמה, אלא קורבן ישיר של האירוע, לאחר שנאלצה לצפות ברצח אמה בתוך ביתה, המקום שבו הייתה אמורה להרגיש בטוחה.

בנוסף למאסר, נגזרו עליו עונשי מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה למשך 12 חודשים ופיצוי בסך המרבי הקבוע בחוק - 258 אלף שקלים. בית המשפט הדגיש כי הנזק הנפשי שנגרם לילדה כתוצאה מהטראומה הקשה עלול ללוות אותה לאורך חייה, וכי הפגיעה בה מצדיקה ענישה נפרדת בנוסף למאסר העולם.

הרצח של סיתאווי, גרושה ואם לשלושה ילדים, אירע ב-25 בנובמבר 2021. לאחר שירה בה דאגר בביתה, הוא נמלט מהמקום על קטנוע. במהלך ההימלטות הוא התנגש באוטובוס הסעות של תלמידים, והמשיך במנוסה עד לשטח פתוח בפאתי מרר, שבו הסתיר את הקטנוע. בהמשך הוא העלים את האקדח, הקסדה והמעיל שלבש בזמן הרצח. כתב האישום ייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין, שיבוש מהלכי משפט ונהיגה ללא רישיון וללא ביטוח ונהיגה בזמן פסילה.

צוות חוקרי מחלק הרצח של משטרת מחוז הצפון אסף מצלמות ונתונים תוך כדי שימוש באמצעים טכנולוגיים, וגבה עשרות עדויות. במהלך החקירה הצליחו בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון להתחקות אחר הנאשם ברצח ועצרו אותו כשבוע לאחר הירי הקטלני בשטח מיוער בעת שניסה לצאת משם עם הקטנוע שאותו הסתיר.