סעודת חג שתוכננה עבור כמה מאות ישראלים בבית חב"ד בפוקט שבתאילנד בוטלה הערב, בעקבות דרישה של גורמי הביטחון הישראלים שלא לקיים את האירוע במקום. זאת לאחר שבאזור התקיימה במשך שעות הפגנה פרו-פלסטינית, שבמהלכה נשמעו בין היתר קריאות "Free Palestine". בהודעה שנשלחה למטיילים הישראלים שנרשמו לאירוע, צוין כי הביטול נעשה בשל שיקולי ביטחון וכי המפגינים עלולים להיות אלימים. "אורחים יקרים! בשל דרישה של גורמי הביטחון הישראלים לצערנו הגדול אנחנו מבטלים את האירוע", נכתב בהודעה. "נא לא להתקרב לאזור, המפגינים יכולים להיות אלימים וזה מסוכן".