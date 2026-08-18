משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד 17 אזרחים איראנים, בגין ניהול מסע פריצות עולמי מטעם משמרות המהפכה וגורמים באיראן. לפי האישום, אנשי מכון מבנא שמושבה בטהרן פעלו מ-2013 והצליחו לחדור לכ-8,000 חשבונות של מרצים בארה"ב, וגם ישראל. הם חדרו גם לחשבונות מייל של עובדים בחברות אמריקניות ואירופיות, ובשורה של גופים ממשלתיים ובינלאומיים. בין הקורבנות הייתה רשת HBO, שממנה נגנבו תסריטים גם מהסדרה "משחקי הכס". חברי הרשת ניסו לסחוט מ-HBO כשישה מיליון דולר בביטקוין. ארה"ב מציעה פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לאיתורם.