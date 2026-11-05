סיגל אמרה כי עלתה על הטיסה בשעה 06:25 בדבלין. "המראנו לרומא בטיסה שהייתה האמורה לקחת כשלוש שעות עד היעד, ואחרי שעה הטייס הודיע על הבעיה. כשהוא ניסה לנחות וחזר כמה פעמים כבר התחלתי לדאוג, זה כבר בפני עצמו היה מאוד מלחיץ, אבל בינתיים נוסעים לצדי הציצו בחלונות המטוס ונדהמו לראות שמלווים אותנו מטוסי קרב. אחרי לא מעט זמן באוויר בלי ידיעה מה בעצם קורה פה הטייס הסביר שבגלל עומס בשמיים מעל שארל דה גול אנו נאלצים לנחות בשדה תעופה אחר".

סיגל אמרה כי עלתה על הטיסה בשעה 06:25 בדבלין. "המראנו לרומא בטיסה שהייתה האמורה לקחת כשלוש שעות עד היעד, ואחרי שעה הטייס הודיע על הבעיה. כשהוא ניסה לנחות וחזר כמה פעמים כבר התחלתי לדאוג, זה כבר בפני עצמו היה מאוד מלחיץ, אבל בינתיים נוסעים לצדי הציצו בחלונות המטוס ונדהמו לראות שמלווים אותנו מטוסי קרב. אחרי לא מעט זמן באוויר בלי ידיעה מה בעצם קורה פה הטייס הסביר שבגלל עומס בשמיים מעל שארל דה גול אנו נאלצים לנחות בשדה תעופה אחר".

סיגל אמרה כי עלתה על הטיסה בשעה 06:25 בדבלין. "המראנו לרומא בטיסה שהייתה האמורה לקחת כשלוש שעות עד היעד, ואחרי שעה הטייס הודיע על הבעיה. כשהוא ניסה לנחות וחזר כמה פעמים כבר התחלתי לדאוג, זה כבר בפני עצמו היה מאוד מלחיץ, אבל בינתיים נוסעים לצדי הציצו בחלונות המטוס ונדהמו לראות שמלווים אותנו מטוסי קרב. אחרי לא מעט זמן באוויר בלי ידיעה מה בעצם קורה פה הטייס הסביר שבגלל עומס בשמיים מעל שארל דה גול אנו נאלצים לנחות בשדה תעופה אחר".