סיגל מקיבוץ בית ניר הייתה הנוסעת הישראלית היחידה בטיסה EI402 של חברת אייר לינגוס (Aer Lingus), שבעודה עושה את דרכה מדבלין לרומא הוסטה הבוקר (יום חמישי) לנחיתת חירום בבסיס חיל אוויר בצרפת - בליווי מטוסי קרב. סיגל סיפרה כי "בערך שעה אחרי ההמראה הטיס אמר שיש בעיה טכנית ושחייבים לנחות בשדה התעופה שארל דה גול. ארבע פעמים המטוס ירד לנחיתה ואז עלה בחזרה. בסוף דיילת הסבירה לי שיש התרעה על פצצה ושננחת בשדה תעופה צבאי".
הטיסה מדבלין הייתה אחת מתוך 25 טיסות לפחות ברחבי אירופה שהושפעו היום מהתרעות ביטחוניות. חלק מהמטוסים הוסטו לנמלי תעופה חלופיים, אחרים, כמו הטיסה של אייר לינגוס, נחתו בליווי מטוסי קרב, ובכמה מקרים פונו נוסעים ונערכו סריקות ביטחוניות. בין המדינות שבהן דווח על תקריות נמצאות צרפת, איטליה, בולגריה, ספרד, צ'כיה, פולין, בלגיה, רומניה, אוסטריה ודנמרק.
סיגל אמרה כי עלתה על הטיסה בשעה 06:25 בדבלין. "המראנו לרומא בטיסה שהייתה האמורה לקחת כשלוש שעות עד היעד, ואחרי שעה הטייס הודיע על הבעיה. כשהוא ניסה לנחות וחזר כמה פעמים כבר התחלתי לדאוג, זה כבר בפני עצמו היה מאוד מלחיץ, אבל בינתיים נוסעים לצדי הציצו בחלונות המטוס ונדהמו לראות שמלווים אותנו מטוסי קרב. אחרי לא מעט זמן באוויר בלי ידיעה מה בעצם קורה פה הטייס הסביר שבגלל עומס בשמיים מעל שארל דה גול אנו נאלצים לנחות בשדה תעופה אחר".
בשלב זה סיגל פנתה לדיילת, שסיפרה לה כי המצב חריג נגרם עקב איום כי פצצה הוטמנה במטוס. "אני הייתי בהלם. שאלתי את הדיילת, 'את צוחקת עליי?!', והיא השיבה לי שהיא ממש לא צוחקת איתי, זה המצב והכל יהיה בסדר ובקרוב ננחת", שחזרה. "מסתבר שאכן נחתנו בשדה תעופה של חיל האוויר הצרפתי בנורמנדי, ורק אחרי שעתיים נתנו לנו לצאת מהמטוס. זה גם היה הזוי - אם יש פצצה במטוס לא הבנו למה לא מפנים אותנו מיד".
כשלנוסעים הותר לצאת לבסוף, סיגל תיארה כי התברר שהמטוס בודד בשטח פתוח, והם התבקשו לקחת את המזוודות שלהם ולהניח אותם בשדה שבו עברו בידוק על-ידי מאבטחים עם כלבי גישוש. "אני חייבת לציין שהייתה לקראתנו היערכות למופת, שכללה מכבי אש בהיכון, צוותים רפואיים, פסיכולוגים וגם לקחו אותנו להאנגר צבאי שם כיבדו אותנו בשתייה ובאוכל של הצבא", אמרה סיגל, שביקשה לשבח את הצוותים הצרפתיים על התגובה המקצועית והמסורה לנוסעים.
"חיכינו בהאנגר עד שארגנו לכולנו אוטובוסים שלקחו אותנו לשדה התעופה שארל דה גול בפריז, שם מחכה לנו טיסת המשך לרומא במטוס מיוחד", סיכמה סיגל. "זו הייתה חוויה מפחידה, אבל הכל בסדר".
"איום ביטחוני"
כאמור, התקרית בטיסה EI402 הייתה אחת מהבולטות מבין התקריות החריגות שהתרחשו היום באירופה. על פי נתוני אתר מעקב הטיסות Flightradar24, במהלך הטיסה, בעת שהמטוס מדגם איירבוס A320 חלף בשמי צרפת, שידרו הטייסים קוד חירום 7700 - המשמש להודעה כללית על מצב חירום בטיסה, ואינו מעיד כשלעצמו על סוג האיום. המטוס שינה את מסלולו באזור פריז, חג כמה פעמים מעל צרפת והופנה לנחיתה בבסיס חיל האוויר אוורה-פוביל, כ-100 קילומטרים ממערב לבירה הצרפתית.
חברת אייר לינגוס אישרה כי המטוס נחת בשלום לאחר שהוסט ממסלולו כאמצעי זהירות ביטחוני. לשכתו של ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, מסרה כי על סיפון המטוס היו 151 נוסעים ושישה אנשי צוות, שהועברו למקום בטוח. יחידת חבלנים הוצבה בבסיס לצורך בדיקת המטוס.
בהמשך התברר כי נחיתת המטוס לוותה בעימות בין הטייס לרשויות בצרפת. לפי הודעת התביעה המקומית לסוכנות הידיעות AFP, הטייס האירי סירב לכאורה בתחילה לנחות בבסיס חיל האוויר באוורה, והעדיף לנחות בנמל תעופה אזרחי. בעקבות זאת הזניק הצבא הצרפתי שני מטוסים כדי ללוות את מטוס הנוסעים עד לנחיתתו בבסיס הצבאי. התובע המקומי, רמי קוטן, אישר כי נפתחה חקירה נגד הטייס. לדבריו, הטייס יזומן לתשאול מרצונו, ובהמשך יוחלט אם יש מקום להכניסו למעצר לצורכי חקירה.
עוד מבין ההתרחשויות החריגות בשמי אירופה - בבלגיה נחת בשלום מטוס של חברת התעופה הפולנית לוט, שהמריא הבוקר מוורשה לבריסל, לאחר שהתקבלה התרעה ביטחונית בנוגע לטיסה. החברה אישרה את דבר ההתרעה, אך הדגישה כי האיום לא אומת. באירוע נוסף של החברה בוורשה, מטוס שהיה בדרכו לפריז נעצר בעת שהסיע על הקרקע לקראת ההמראה, בעקבות התרעה ביטחונית. כאמצעי זהירות הועברו הנוסעים למטוס אחר.
אחד מנוסעי הטיסה מוורשה לפריז סיפר כי "ההמראה בוטלה על המסלול, ואנשי משטרה, צבא וכלבי גישוש הגיעו לבדוק אותנו. כל הנוסים פונו לאולם נפרד". על הטיסה לא נמצאו פריטים חריגים או מסוכנים, והנוסעים המשיכו לפריז בטיסה אחרת.