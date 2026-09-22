נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לצבא האמריקני להיערך למתקפה בתימן ביום ראשון האחרון, אך התחרט שלוש שעות לפני היציאה לתקיפה. שני גורמים אמריקניים אמרו לרשת NBC כי בכירי הצבא היו חלוקים בדעתם בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב במערכה בתימן. לפי הגורמים, חלק מבכירי הצבא טענו כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא "רעיון גרוע", כלשונם, לנוכח החשש מהתרוקנות מלאי החימושים. עם זאת, גורמים צבאיים אחרים תמכו בביצוע מהלך התקפי כלשהו נגד החות'ים, ואף אמרו כי הימנעות אמריקנית מפעולה נחרצת יותר נגד החות'ים תהווה לא פחות מבגידה בבעלת ברית אזורית חשובה.