נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. הנשיא אמר כי "כל אלה מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ, וללא משוא פנים ולהבין – איך זה קרה לנו? שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. ישנן מסקנות ברורות שאנחנו כבר יודעים שעלינו להפנים: אסור להתעלם מאזהרות, מסימנים מדאיגים. ועלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה לנו בתוך הבית, בפנים. בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק".