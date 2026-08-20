צעד נוסף נרשם ביחסי ישראל-קולומביה, שחוו שינוי לטובה מאז כניסתו של הנשיא החדש אבלרדו דה לה אספרייה, כאשר החל מ-1 בספטמבר ייכנס לתוקף פטור הדדי מוויזה לתיירים. לפני עשרה ימים, נזכיר, קולומביה הודיעה על הכרתה בריבונות ישראל על רמת הגולן.
השינוי ביחסי המדינות מגיע לאחר נתק של יותר משנתיים, בתקופת נשיאותו של גוסטבו פטרו. במסגרת המגעים המדיניים בין שר החוץ גדעון סער להנהגה הקולומביאנית, סוכמה שורת צעדים לחידוש היחסים, ובהם השבת היחסים הדיפלומטיים המלאים, מינוי מיידי של שגרירים, העברת שגרירות קולומביה לירושלים, חידוש ייצוא הפחם מקולומביה לישראל ופרישת קולומביה מהתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) ומ"קבוצת האג".
במקביל להעמקת הקשרים המדיניים, ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי ישראלית של משרד החוץ ופיקוד העורף, פועלת בימים אלה באזור שנפגע מרעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת מעניקה סיוע בשטח ופועלת לצד הרשויות המקומיות במאמצי החילוץ והסיוע לנפגעים.
שר החוץ סער קבע את שנת 2026 כשנת "אמריקה הלטינית" במשרד החוץ, במטרה למקד את הפעילות המדינית בהעמקת קשריה של ישראל עם מדינות האזור. במסגרת המהלך, ישראל פועלת להרחבת הקשרים המדיניים, הכלכליים והתיירותיים עם מדינות אמריקה הלטינית, וההתפתחויות ביחסי ישראל וקולומביה מהוות ביטוי משמעותי לכך.