השינוי ביחסי המדינות מגיע לאחר נתק של יותר משנתיים, בתקופת נשיאותו של גוסטבו פטרו. במסגרת המגעים המדיניים בין שר החוץ גדעון סער להנהגה הקולומביאנית,

סוכמה שורת צעדים לחידוש היחסים