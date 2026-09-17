פעוט כבן שנתיים נפל מגובה של ארבע קומות בקריית ים, ככל הנראה מחלון הממ"ד. מצבו של הפעוט מוגדר אנוש. הדיווח על פציעתו התקבל בשעה 10:57 במוקד מד"א במרחב כרמל. הוא פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה.
חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, משה אמסלם, סיפר: "מדובר באירוע קשה, ילד כבן שנתיים שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב. התחלנו בטיפול רפואי שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".
כמעט במקביל נהרג תלמיד ישיבה כבן 20 בנפילה מגובה של ארבע קומות, בישיבה בבני ברק. הדיווח על כך התקבל במוקד מד"א במרחב דן בשעה 11:07.
חובשי רפואת חירום במד"א, משה אינדיג ואהרון שריג, סיפרו: "הצעיר היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".