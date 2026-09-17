פעוט כבן שנתיים נפל מגובה של ארבע קומות בקריית ים, ככל הנראה מחלון הממ"ד. מצבו של הפעוט מוגדר אנוש. הדיווח על פציעתו התקבל בשעה 10:57 במוקד מד"א במרחב כרמל. הוא פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה.