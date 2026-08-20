ארגון E4, שמאחד את המדינות צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה, פרסם גינוי נגד תוכנית E1 של הממשלה לבניית כ-1,200 יחידות דיור מעבר לקו הירוק. בהודעה המשותפת נכתב כי "החלטת ממשלת ישראל אינה מקובלת. הקהילה הבינלאומית מתנגדת זה מכבר להרחבת ההתנחלויות והסדר E1 יפגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות בכך שיתקע טריז בגדה המערבית ויפגע ברצף הטריטוריאלי של השטחים הפלסטיניים. לא רק שהן ירחיקו אותנו משלום, אלא שהן יפגעו עוד יותר במעמדה הבינלאומי של ישראל. קבלנים לא צריכים לשקול להגיש הצעות מחיר למכרזי בנייה. עליהם להיות מודעים להשלכות המשפטיות והתדמיתיות, כולל הסיכון של מעורבות בהפרות חמורות של המשפט הבינלאומי".