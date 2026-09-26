היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.