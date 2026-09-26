היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שני תחול עלייה במידות החום, בעיקר בדרום ומרכז הארץ, ובצפון ייתכן מדי פעם גשם מקומי קל. ביום שלישי המגמה שוב תתהפך: צפויה ירידה בטמפרטורות, בעיקר במרכז ובדרום, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-26, תל אביב 21-28, חיפה 22-28, צפת 16-27, קצרין 19-31, טבריה 21-32, נצרת 21-29, עפולה 20-31, בית שאן 23-34, לוד 21-29, אשדוד 21-29, עין גדי 24-32, באר שבע 20-30, מצפה רמון 18-28, אילת 25-34.