היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
צילום: קובי קואנקסצילום: קובי קואנקס
(צילום: הרצל יוסף )
מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שני תחול עלייה במידות החום, בעיקר בדרום ומרכז הארץ, ובצפון ייתכן מדי פעם גשם מקומי קל. ביום שלישי המגמה שוב תתהפך: צפויה ירידה בטמפרטורות, בעיקר במרכז ובדרום, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-26, תל אביב 21-28, חיפה 22-28, צפת 16-27, קצרין 19-31, טבריה 21-32, נצרת 21-29, עפולה 20-31, בית שאן 23-34, לוד 21-29, אשדוד 21-29, עין גדי 24-32, באר שבע 20-30, מצפה רמון 18-28, אילת 25-34.