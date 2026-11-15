במהלך היום (ראשון) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, והן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה בהרים. בשעות היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, וכך גם בלילה.
ביום שני תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשלישי ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך הן יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים. ברביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, ועד לשעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-21, תל אביב 15-24, חיפה 17-24, צפת 14-22, קצרין 15-23, טבריה 17-26, נצרת 17-24, עפולה 13-26, בית שאן 15-28, לוד 15-25, אשדוד 16-24, עין גדי 21-26, באר שבע 12-24, מצפה רמון 16-24, אילת 20-30.