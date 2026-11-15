במהלך היום (ראשון) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, והן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה בהרים. בשעות היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, וכך גם בלילה.

במהלך היום (ראשון) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, והן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה בהרים. בשעות היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, וכך גם בלילה.

במהלך היום (ראשון) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, והן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה בהרים. בשעות היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, וכך גם בלילה.