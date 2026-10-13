המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי עצרה שוהה בלתי חוקי פלסטיני, עם עבר ביטחוני, שצילם בתחנת הרכבת הקלה בגוש דן בבני ברק. החשוד התחזה לישראלי - אבל נתפס. גם שב"כ מעורב בחקירת המקרה.
החשוד היה מעורב בעבר בייצור נשק ובזריקת אבנים. הוא נתפס אתמול על ידי מאבטחי הרכבת הקלה בתחנה התת-קרקעית אהרונוביץ' בבני ברק. שוטרי הרכבת הקלה של משטרת מחוז תל אביב הוזעקו למקום והחלו בבדיקת החשוד, שמסר תחילה תעודת זהות והזדהה כתושב טייבה. בהמשך התברר לשוטרים כי הוא שוהה בלתי-חוקי מתחזה.
החשוד, בן 32, תושב יהודה ושומרון, הועבר לחקירה בתחנת בני ברק ויובא היום לבית משפט.