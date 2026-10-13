המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי עצרה שוהה בלתי חוקי פלסטיני, עם עבר ביטחוני, שצילם בתחנת הרכבת הקלה בגוש דן בבני ברק. החשוד התחזה לישראלי - אבל נתפס. גם שב"כ מעורב בחקירת המקרה.

המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי עצרה שוהה בלתי חוקי פלסטיני, עם עבר ביטחוני, שצילם בתחנת הרכבת הקלה בגוש דן בבני ברק. החשוד התחזה לישראלי - אבל נתפס. גם שב"כ מעורב בחקירת המקרה.

המשטרה הודיעה הבוקר (שלישי) כי עצרה שוהה בלתי חוקי פלסטיני, עם עבר ביטחוני, שצילם בתחנת הרכבת הקלה בגוש דן בבני ברק. החשוד התחזה לישראלי - אבל נתפס. גם שב"כ מעורב בחקירת המקרה.