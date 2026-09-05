לא דווח עד כה על נפגעים בקרב הקהל בעקבות התרסקות מטוס הקרב, פנטום F-4 אמריקני דו-מושבי. גורמים בחיל האוויר היווני אמרו לסוכנות הידיעות AP כי בשלב זה לא ברור אם הטייסים הצליחו להיחלץ באמצעות כיסאות המפלט לפני ההתרסקות.