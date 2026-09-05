מטוס קרב של חיל האוויר היווני התרסק היום (שבת) לעיני אלפי צופים במפגן אווירי מצפון לאתונה, וענני עשן שחור היתמרו לשמיים. צפו ברגע ההתרסקות מול הקהל:
לא דווח עד כה על נפגעים בקרב הקהל בעקבות התרסקות מטוס הקרב, פנטום F-4 אמריקני דו-מושבי. גורמים בחיל האוויר היווני אמרו לסוכנות הידיעות AP כי בשלב זה לא ברור אם הטייסים הצליחו להיחלץ באמצעות כיסאות המפלט לפני ההתרסקות.
מסוק להטלת מים ריחף מעל אזור ההתרסקות - מאות מטרים מהקהל - כדי להשתלט על השריפה שפרצה על הקרקע. מסוק נוסף השתתף בפעולות הכיבוי, ובחיל האוויר היווני אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי החלו פעולות חילוץ והצלה.
המקרה אירע ב"שבוע התעופה של אתונה", מופע אווירי שנתי, בבסיס חיל האוויר בטנגרה. הקהל בבסיס נקרא לעזוב את המקום.