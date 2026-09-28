משרד החוץ פרסם אזהרה לציבור הישראלי הנוסע להולנד, ומסר כי "בימים האחרונים התקבלו במשרד דיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. דיווחים אלה נבדקים, לרבות היקף הבדיקות ואופן יישום הצו בפועל". עוד נמסר כי "משרד החוץ מבקש להתריע בפני מי שבכוונתו לטוס להולנד, כי הוא עלול להיתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. המשרד והשגרירות יעדכנו את הציבור בהתאם להתפתחויות". בדיקת הישראלים בשדה בהולנד החל בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על ייבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן.