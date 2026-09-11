כשאנקרה משגרת איומים משפטיים לזירה הבינלאומית וירושלים משיבה בהצהרות חריפות, נדמה כי יחסי ישראל–טורקיה הגיעו לנקודת אל-חזור. העימות החזיתי בתקשורת מנסח תמונה שטוחה: שתי מדינות שנמצאות במסלול התנגשות ערכי ואידיאולוגי ישיר. אולם הניתוח שאני מציע, המבוסס על משפט בינלאומי ועל ריאל-פוליטיק ביטחוני, חושף מציאות מורכבת בהרבה. מתחת לעשן הרטורי, ישראל וטורקיה אינן נזירות במנזר מוסרי; הן שחקניות רציונליות במרחב גיאופוליטי אכזרי, החולקות רשת סמויה של אינטרסים אסטרטגיים קיומיים.

כשאנקרה משגרת איומים משפטיים לזירה הבינלאומית וירושלים משיבה בהצהרות חריפות, נדמה כי יחסי ישראל–טורקיה הגיעו לנקודת אל-חזור. העימות החזיתי בתקשורת מנסח תמונה שטוחה: שתי מדינות שנמצאות במסלול התנגשות ערכי ואידיאולוגי ישיר. אולם הניתוח שאני מציע, המבוסס על משפט בינלאומי ועל ריאל-פוליטיק ביטחוני, חושף מציאות מורכבת בהרבה. מתחת לעשן הרטורי, ישראל וטורקיה אינן נזירות במנזר מוסרי; הן שחקניות רציונליות במרחב גיאופוליטי אכזרי, החולקות רשת סמויה של אינטרסים אסטרטגיים קיומיים.

כשאנקרה משגרת איומים משפטיים לזירה הבינלאומית וירושלים משיבה בהצהרות חריפות, נדמה כי יחסי ישראל–טורקיה הגיעו לנקודת אל-חזור. העימות החזיתי בתקשורת מנסח תמונה שטוחה: שתי מדינות שנמצאות במסלול התנגשות ערכי ואידיאולוגי ישיר. אולם הניתוח שאני מציע, המבוסס על משפט בינלאומי ועל ריאל-פוליטיק ביטחוני, חושף מציאות מורכבת בהרבה. מתחת לעשן הרטורי, ישראל וטורקיה אינן נזירות במנזר מוסרי; הן שחקניות רציונליות במרחב גיאופוליטי אכזרי, החולקות רשת סמויה של אינטרסים אסטרטגיים קיומיים.

כדי להבין את המשבר הנוכחי, יש לפרק תחילה את השימוש העכשווי ב"משפט הבינלאומי". הצעדים הטורקיים בערכאות הבינלאומיות או ההכרזות על חרמות אינם מבטאים נתק נורמטיבי, אלא מהווים חלק מפרקטיקה מוכרת של "לוחמה משפטית״. המשפט הבינלאומי משמש כאן כלי ניגוח טקטי במנעד הדיפלומטי, שמטרתו להעלות את מחיר המיקוח מבלי לשבור את כללי המשחק. במקביל, המשפט הימי הבינלאומי והסדרי השיט במזרח הים התיכון ממשיכים להוות תשתית קשיחה ששני הצדדים זהירים מאוד שלא למוטט. חופש השיט, יציבות נתיבי הסחר והגנה על תשתיות אנרגיה ימיות הם אינטרסים חיוניים. גם כשגלי הים התיכון גועשים פוליטית, הזרימה המסחרית והזיקות המשפטיות השקטות מוסיפות להתקיים מתחת לרדאר.

כדי להבין את המשבר הנוכחי, יש לפרק תחילה את השימוש העכשווי ב"משפט הבינלאומי". הצעדים הטורקיים בערכאות הבינלאומיות או ההכרזות על חרמות אינם מבטאים נתק נורמטיבי, אלא מהווים חלק מפרקטיקה מוכרת של "לוחמה משפטית״. המשפט הבינלאומי משמש כאן כלי ניגוח טקטי במנעד הדיפלומטי, שמטרתו להעלות את מחיר המיקוח מבלי לשבור את כללי המשחק. במקביל, המשפט הימי הבינלאומי והסדרי השיט במזרח הים התיכון ממשיכים להוות תשתית קשיחה ששני הצדדים זהירים מאוד שלא למוטט. חופש השיט, יציבות נתיבי הסחר והגנה על תשתיות אנרגיה ימיות הם אינטרסים חיוניים. גם כשגלי הים התיכון גועשים פוליטית, הזרימה המסחרית והזיקות המשפטיות השקטות מוסיפות להתקיים מתחת לרדאר.

כדי להבין את המשבר הנוכחי, יש לפרק תחילה את השימוש העכשווי ב"משפט הבינלאומי". הצעדים הטורקיים בערכאות הבינלאומיות או ההכרזות על חרמות אינם מבטאים נתק נורמטיבי, אלא מהווים חלק מפרקטיקה מוכרת של "לוחמה משפטית״. המשפט הבינלאומי משמש כאן כלי ניגוח טקטי במנעד הדיפלומטי, שמטרתו להעלות את מחיר המיקוח מבלי לשבור את כללי המשחק. במקביל, המשפט הימי הבינלאומי והסדרי השיט במזרח הים התיכון ממשיכים להוות תשתית קשיחה ששני הצדדים זהירים מאוד שלא למוטט. חופש השיט, יציבות נתיבי הסחר והגנה על תשתיות אנרגיה ימיות הם אינטרסים חיוניים. גם כשגלי הים התיכון גועשים פוליטית, הזרימה המסחרית והזיקות המשפטיות השקטות מוסיפות להתקיים מתחת לרדאר.