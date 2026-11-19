מרתון חיפה הראשון יתקיים מחר (שישי) בין השעות 12:30-05:00, והמשטרה תחסום כבישים רבים ברחבי העיר החל מהשעה 04:00. לרצים ולציבור מומלץ לתכנן את מסלולי הנסיעה מראש ולהימנע מהגעה ברכב לצירים שייחסמו.
המרתון המלא למרחק 42.195 ק"מ יוזנק ב-06:15, ואחריו יוזנקו בשעות שונות יתר המקצים, בהם גם מקצה ידידותי למשפחות באורך 2.5 ק"מ ומקצה תלמידים באורך 1 ק"מ. בשעה 10:15 ייערך טקס מנצחים כללי למקצי המרתון, חצי מרתון, 10 ק"מ ו-5 ק"מ. האירוע כולו צפוי להסתיים בשעה 12:30, אז יפונו גם רצים שנותרו במסלולים. ביום שלישי, 8 בדצמבר, ייערך טקס חלוקת גביעים לזוכי המרתון.
חלק מחסימות המשטרה יחלו כבר הערב, והחל מ-16:00 נאסרה החנייה בשדרות בן גוריון בעיר, בין צומת דגון לכיכר הגפן. לפני תחילת המרוץ יבוצע פינוי של כלי הרכב החונים במסלולים השונים, ברחובות דוד אלעזר, ההגנה ויפו. המשטרה הזהירה כי כלי רכב שלא יתפנה עצמאית עלול להיגרר בהתאם לדין.
בנוסף, המשטרה מסרה כי החל מהשעה 04:00 מחר ייחסמו הרחובות הבאים: רחוב דוד אלעזר, מכיכר דנמרק ועד צומת מקסים, לרבות הכניסות לחניונים לאורך המקטע; כביש ההגנה, מצומת מקסים צפונה לאורך ציר המרוץ, לרבות הגישות מהרחובות הסמוכים; רחוב יפו ייחסם לכל אורכו, לרבות הכניסות מהרחובות החוצים והמובילים אליו; שדרות בן גוריון, מצומת דגון ועד כיכר הגפן, לרבות הכניסות מהרחובות הצדדיים; לכביש החוף (כביש 2) לא תתאפשר כניסה מכביש ההגנה, מכביש 23 (מחלף המנהרות) וממחלף עתלית.
על ציבור הנהגים לשים לב בנוסף כי לא תתאפשר חציית מסלול הריצה עם כלי רכב, וכי היציאה מחניונים ומבתי עסק סמוכים תוגבל בהתאם לחסימות ולהכוונת השוטרים בשטח. הצירים צפויים להיפתח בהדרגה בהתאם להתקדמות המרוץ ובכפוף לאישור המשטרה. באשר לחנייה, לא תתבצע ברחבי חיפה אכיפת חנייה בכחול-לבן במהלך כל יום שישי של המרוץ, אך הובהר כי אכיפה תתבצע בגין עבירות חנייה חמורות שמסכנות את משתמשי הדרך או מפריעות לתנועה.