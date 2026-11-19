חלק מחסימות המשטרה יחלו כבר הערב, והחל מ-16:00 נאסרה החנייה בשדרות בן גוריון בעיר, בין צומת דגון לכיכר הגפן. לפני תחילת המרוץ יבוצע פינוי של כלי הרכב החונים במסלולים השונים, ברחובות דוד אלעזר, ההגנה ויפו. המשטרה הזהירה כי כלי רכב שלא יתפנה עצמאית עלול להיגרר בהתאם לדין.

חלק מחסימות המשטרה יחלו כבר הערב, והחל מ-16:00 נאסרה החנייה בשדרות בן גוריון בעיר, בין צומת דגון לכיכר הגפן. לפני תחילת המרוץ יבוצע פינוי של כלי הרכב החונים במסלולים השונים, ברחובות דוד אלעזר, ההגנה ויפו. המשטרה הזהירה כי כלי רכב שלא יתפנה עצמאית עלול להיגרר בהתאם לדין.

חלק מחסימות המשטרה יחלו כבר הערב, והחל מ-16:00 נאסרה החנייה בשדרות בן גוריון בעיר, בין צומת דגון לכיכר הגפן. לפני תחילת המרוץ יבוצע פינוי של כלי הרכב החונים במסלולים השונים, ברחובות דוד אלעזר, ההגנה ויפו. המשטרה הזהירה כי כלי רכב שלא יתפנה עצמאית עלול להיגרר בהתאם לדין.