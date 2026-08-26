אחרי ימים קיציים וחמים, שינוי חד וחריג במזג האוויר צפוי להגיע לישראל במוצאי שבת, ובלילה שבין שבת לראשון צפוי אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה זו של השנה. הגשם צפוי לרדת בפריסה רחבה, כשהמוקד יהיה לאורך מישור החוף - מהחוף הצפוני, דרך השרון ועד גוש דן והשפלה.

גלריה מזג אוויר סוער בת"א בינואר. בקרוב גם באוגוסט ( צילום: מוטי קמחי )

לפי ההערכות העדכניות, שיאו של האירוע צפוי לפנות בוקר ביום ראשון, ובאזור החוף עשויים לרדת כ-20 עד 30 מ"מ בתוך פרק זמן קצר של שעה עד שלוש שעות. הגשם עשוי להיות מלווה בסופות רעמים, ברקים ואף בברד, ובשל עוצמתו בפרקי זמן קצרים קיים חשש משמעותי להצפות עירוניות ולשיבושים, בין היתר בערי גוש דן והשפלה.

לפי השירות המטאורולוגי, ב שבת יהיה מעונן חלקית, ובשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך החוף. במהלך הלילה כבר צפוי גשם מקומי מצפון הארץ ועד צפון הנגב, ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בשירות המטאורולוגי מציינים במפורש חשש להצפות לאורך מישור החוף. ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית, ובשעות הבוקר עדיין ירדו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. במקביל תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

עד אז מזג האוויר יישאר קיצי למדי. מחר, אחרי התפזרות עננות הבוקר, יהיה בהיר והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

שני אירועים דו-ספרתיים בחודש אחד: "מעולם לא קרה דבר כזה באוגוסט"

החריגות של האירוע הקרוב אינה נובעת רק מכמות הגשם הצפויה, אלא גם מהעובדה שהוא מגיע אחרי אירוע גשם משמעותי נוסף שכבר נרשם החודש. עד כה לא תועד בישראל חודש אוגוסט שבו התרחשו שני אירועי גשם שבהם ירדו יותר מ-10 מ"מ, ולכן אם התחזית הנוכחית תתממש - לפי השירות המטאורולוגי יהיה מדובר באירוע חסר תקדים מבחינה היסטורית. "מעולם לא קרה דבר כזה באוגוסט", אמר מנהל השירות ד"ר עמיר גבעתי.

הצפות במזרח ירושלים לפני כשבוע וחצי ( דוברות כבאות והצלה )





גשם חזק בירושלים לפני כשבוע וחצי ( צילום: אורית לביא, קק"ל, סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





הצפות באזור שכונת תלפיות בירושלים לפני כשבוע וחצי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

באמצע החודש ירדו גשמים חזקים בצפון הארץ, באזור ירושלים וביישובים הסמוכים לה. בתחנת השירות המטאורולוגי במעלה אדומים נמדדו 21 מ"מ בתוך שעה, ובהמשך הצטברה הכמות לכ-25 מ"מ - נתון חריג מאוד לחודש אוגוסט. כעת עשוי להישבר גם השיא ההיסטורי לכמות גשם באירוע באוגוסט בישראל. השיא עומד על 33 מ"מ, שנמדדו בכפר גלים ב-3 באוגוסט 1971. לפי התחזיות הנוכחיות והאופן שבו מערכת הגשם צפויה להתפתח, קיימת אפשרות שגם הנתון הזה יישבר.

חריגה נוספת נוגעת לפריסה הגיאוגרפית של הגשם. בניגוד לאירועי קיץ נקודתיים ומקומיים, הפעם צפוי הגשם להתפרס על שטחים נרחבים - מהצפון, דרך מישור החוף והמרכז ועד צפון הנגב. תפרוסת כזו של גשם בסוף אוגוסט נחשבת חסרת תקדים.

גם החשש מהצפות יוצא דופן במיוחד: לפי גבעתי עד כה לא תועדו הצפות באזור החוף בישראל במהלך חודש אוגוסט, ואילו הפעם השירות המטאורולוגי כבר מזהיר מפני אפשרות כזו. ירידה של עשרות מילימטרים בתוך שעה עד שלוש שעות עלולה להעמיס במהירות על מערכות הניקוז בערים ולגרום להצפות בכבישים, במעברים תת-קרקעיים ובאזורים נמוכים.