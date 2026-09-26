קולות ירי נשמעו הלילה והבוקר (שבת) בעיר רהט ובסביבתה בעקבות סכסוכים בין משפחות. המשטרה עצרה חמישה חשודים בגין חשד למעורבות בירי בסוף השבוע, תפסה שני אקדחים, רובה M-16, מחסניות ומאות כדורי תחמושת, אבל עבור תושבי העיר והיישובים בסביבה לא מדובר באירוע חריג, ומצב הפשיעה באזור מסב להם תחושות קשות. "זה כבר שגרה", אמרו בצער תושבים ברהט.
שוטרי תחנת רהט עצרו כאמור חמישה חשודים ותפסו אמל"ח, ומהמשטרה נמסר: "במסגרת המאבק בעבירות החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, אירועי ירי ואלימות ומניעת פגיעה בחיי אדם ובביטחון הציבור, פועלים שוטרי המחוז הדרומי ולוחמי יחידת סה״ר במסגרת המפקדה המשימתית בעיר רהט לטיפול בפשיעה וחיזוק ביטחון האזרחים הנורמטיבים. בפעילות מבצעית בעקבות סכסוכי משפחות ואירועי ירי, פעלו במהלך סוף השבוע שוטרי תחנת רהט ולוחמי יחידת סה״ר בעיר רהט".
מפקד תחנת רהט, סגן-ניצב יונה יצחק, מסר: "משטרת רהט פועלת בנחישות ובאפס סבלנות נגד עבירות הירי, האלימות והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. המפקדה המשימתית שהוקמה בעיר מאפשרת לנו לרכז כוחות ולתת מענה מבצעי ממוקד לאירועים, לצד פעילות יזומה לאיתור ותפיסת כלי נשק. נמשיך לפעול בנחישות כדי לסכל אירועי ירי ואלימות, למנוע פגיעה בחיי אדם ולחזק את ביטחונם של תושבי העיר".
הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה לגבות קורבנות ולסכן עוברים ושבים. אתמול נורה למוות מוחמד סאמר יאסין, תושב טמרה שבמועצה המקומית כאבול שבגליל המערבי. בן דודו, ג'ואד יאסין, נרצח בפברואר אשתקד. על פי המשטרה, מדובר באירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. 177 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.