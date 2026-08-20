הממשל האמריקני הגדיר את חיזבאללה כזרוע איראנית כחלק מסנקציות שהטיל על ארגון הטרור. כך מדווחת הערב (יום חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס על סמך הודעה שהגיעה לידיה וטרם פורסמה רשמית, ולדבריה מדובר בצעד נוסף נגד הציר האיראני.
לפי הדיווח של רויטרס, משרד האוצר האמריקני מגדיר כעת מחדש את חיזבאללה תחת הסיווג "ארגון טרור גלובלי מיוחד" בשל "שירותיו עבור המשטר האיראני, תחת פיקודו של כוח קודס של משמרות המהפכה האיסלאמית של איראן".
גורם אמריקני אמר לרויטרס כי ההגדרה מחדש נועדה להראות שחיזבאללה פועל מטעמו של המשטר האיראני. חיזבאללה, יש לציין, הוגדר לראשונה בשנת 2001 כ"ארגון טרור גלובלי מיוחד", אך לא תחת הסיבה החדשה שהוכנסה כעת לסיווג, והוא סופג סנקציות מארה"ב גם תחת הגדרה נוספת של "ארגון טרור זר".
בנוסף, ארה"ב הטילה היום סנקציות על קבוצה של 10 אנשים שאותם האשימה בהברחת מזומנים עבור חיזבאללה. הגורם האמריקני אמר כי הצעדים שננקטו הערב הם נפרדים מפעולות נוספות שבכוונת ארה"ב לנקוט בקרוב נגד איראן, כחלק מהמצור הכלכלי עליה שהנשיא טראמפ מקווה שיאלץ את משטר האייתוללות להתפשר בהסכם לסיום המלחמה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר מוקדם יותר היום כי יקיים מסיבת עיתונאים ביום שני הקרוב בנוגע ל"סנקציות הקשות בהיסטוריה" שבכוונת וושינגטון להטיל על איראן.