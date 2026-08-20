הממשל האמריקני הגדיר את חיזבאללה כזרוע איראנית כחלק מסנקציות שהטיל על ארגון הטרור. כך מדווחת הערב (יום חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס על סמך הודעה שהגיעה לידיה וטרם פורסמה רשמית, ולדבריה מדובר בצעד נוסף נגד הציר האיראני.

אנשי חיזבאללה בדרום לבנון, ארכיון ( צילום: Mahmoud ZAYYAT / AFP )

לפי הדיווח של רויטרס, משרד האוצר האמריקני מגדיר כעת מחדש את חיזבאללה תחת הסיווג "ארגון טרור גלובלי מיוחד" בשל "שירותיו עבור המשטר האיראני, תחת פיקודו של כוח קודס של משמרות המהפכה האיסלאמית של איראן".

גורם אמריקני אמר לרויטרס כי ההגדרה מחדש נועדה להראות שחיזבאללה פועל מטעמו של המשטר האיראני. חיזבאללה, יש לציין, הוגדר לראשונה בשנת 2001 כ"ארגון טרור גלובלי מיוחד", אך לא תחת הסיבה החדשה שהוכנסה כעת לסיווג, והוא סופג סנקציות מארה"ב גם תחת הגדרה נוספת של "ארגון טרור זר".