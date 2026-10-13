הוותיקן הודיע הלילה (יום ג') כי האפיפיור ליאו ה-14 אובחן כחולה בסוג שכיח של סרטן ריאות, אחרי שרופאים כרתו היום בניתוח שנערך לו את האונה התחתונה של ריאתו הימנית. בהודעת הוותיקן נמסר כי האפיפיור בן ה-71 אובחן כחולה באדנוקרצינומה של הריאה, ובדיקות רקמה שבוצעו במהלך הניתוח איששו את מה שהרופאים חשדו בו בעקבות הבדיקות המקדימות.

גלריה יישאר לאשפוז במשך כשבוע. האפיפיור ליאו ה-14 ( צילום: Tiziana FABI / AFP )

האפיפיור אושפז קודם לכן היום בבית החולים ג'מלי ברומא לצורך ניתוח להסרת נגע מריאתו, נגע שאותו גילו הרופאים בבדיקה תקופתית שגרתית שנערכה לו לאחרונה. קודם לכן הערב, לפני ההודעה על הממצא שזוהה, מסר הוותיקן כי הניתוח נמשך כ-90 דקות והסתיים בהצלחה, ללא סיבוכים, וכי האפיפיור התעורר ושב לחדרו בבית החולים.

המנתח הראשי של האפיפיור, פרופ' סטפנו מרגריטורה, המנהל את מחלקת כירורגיית החזה בבית החולים ג'מלי, אמר כי "כדי להפוך את ההליך לטיפול מרפא נכרתה האונה התחתונה של הריאה הימנית בגישה זעיר-פולשנית מונחית-וידאו. בדיקה היסטולוגית מהירה במהלך הניתוח איששה את האבחנה של אדנוקרצינומה של הריאה, כפי שחשדנו כבר לפי הבדיקות שנערכו לפני הניתוח".

ליאו ה-14 עזב את הוותיקן לקראת הניתוח היום בצהריים, ואז הוא נצפה מנופף לשלום ממושבו האחורי של רכב שטח שחור. שיירתו נסעה כ-9 קילומטרים צפונה מהוותיקן אל עבר בית החולים ג'מלי. עם הגיעו לבית החולים לחץ האפיפיור ידיים לכמה בעלי תפקידים, וחלף על פני קהל של אנשים שהתאספו במקום כדי לאחל לו החלמה מהירה וקראו לעברו "בהצלחה!".

כל האירועים הציבוריים נדחו. האפיפיור ( צילום: AP Photo/Alessandra Tarantino )

מוקדם יותר השבוע מסר הוותיקן כי האפיפיור צפוי להישאר מאושפז למשך כשבוע. כל האירועים הציבוריים שתוכננו לו בוטלו עד 20 באוקטובר.

ליאו ה-14 נבחר לתפקיד האפיפיור במאי 2025, כשהיה בן 70, גיל צעיר יחסית למנהיג הכנסייה הקתולית. הוא החליף את האפיפיור פרנציסקוס שהלך לעולמו שבועות אחדים לפני כן. ליאו ה-14 ידוע כחובב ספורט, לרבות טניס, ואינו מוכר כמי שמעשן או כמי שסבל מבעיות בריאותיות בתקופה האחרונה.

ליאו, שדיבר בקול בטוח וברור באירוע הציבורי היחיד שקיים אתמול, מנהל לוח זמנים עמוס במיוחד. הוא עתיד לצאת למסע בן 11 ימים באורוגוואי, בארגנטינה ובפרו בין 6 ל-17 בנובמבר, מסע שבוותיקן מעריכים כי יוכל להתקיים כסדרו.

האפיפיור הוא הסמכות הארצית העליונה עבור 1.4 מיליארד הקתולים בעולם, ואין לו סגן שנכנס לתפקידו כאשר הוא חולה. כאשר נבצר מהאפיפיור לתפקד, ענייני הבירוקרטיה הענפה של הוותיקן נמשכים כסדרם, תוך השהיית כל החלטה הדורשת את אישורו הישיר של האפיפיור.