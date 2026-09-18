, שנבנה לפני כ-100 שנים והוכרז בעבר כאתר לשימור על ידי המועצה המקומית, קרס היום (שישי) בתוך השטח המגודר המקיף אותו, באזור בית הספר כרמים וסמוך לרמת הנדיב.

, שנבנה לפני כ-100 שנים והוכרז בעבר כאתר לשימור על ידי המועצה המקומית, קרס היום (שישי) בתוך השטח המגודר המקיף אותו, באזור בית הספר כרמים וסמוך לרמת הנדיב.