מגדל המים ההיסטורי בבנימינה, שנבנה לפני כ-100 שנים והוכרז בעבר כאתר לשימור על ידי המועצה המקומית, קרס היום (שישי) בתוך השטח המגודר המקיף אותו, באזור בית הספר כרמים וסמוך לרמת הנדיב.
צוותי המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה, בהם אנשי אגף ההנדסה, הגיעו למקום יחד עם צוותי כבאות והצלה, ובוחנים את המשך הטיפול, אבטחת השטח ופינוי חלקי המבנה.
מגדל המים, שהוקם בצפונה של בנימינה במהלך שנות השלושים של המאה הקודמת, היה במצב רעוע שנים רבות. כבר לפני תשע שנים התריעה רשות מקרקעי ישראל כי הוא בסכנת קריסה. בעקבות זאת האזור גודר, ונחסמה הגישה למגדל המים.
בתחילה שימש המגדל לאספקת מים לבתים ולחקלאות במושבה. במקום היה מחנה 101, מחנה צבאי בריטי, והמגדל נחשב כנקודה אסטרטגית. לאחר עזיבת הבריטים הפך המתחם לחלק ממעברת בנימינה.