קרולינה פרייסלר, פוליטיקאית מהמפלגה הדמוקרטית החופשית (FDP) בגרמניה ואקטיביסטית בולטת למען ישראל, הותקפה פיזית במהלך הפגנה אנטי-ישראלית שנערכה בברלין. משטרת ברלין אישרה את פרטי האירוע ברשת החברתית X.
לפי הודעת המשטרה, התקיפה אירעה בסביבות השעה 17:15 בתום הפגנה ברובע שונברג שבברלין. תחילה התפתחה תגרה בין פרייסלר לבין אחת ממשתתפות ההפגנה, וזמן קצר לאחר מכן תקפה משתתפת נוספת, צעירה בת 25, את פרייסלר ובעטה בה. כתוצאה מהתקיפה נפלה הפוליטיקאית ארצה והתלוננה בהמשך על כאבי ראש.
במשטרה ציינו כי פרייסלר סירבה לקבל טיפול רפואי במקום, וכי טרם פורסמו פרטים נוספים באשר למצבה. החשודה בת ה-25 נעצרה לחקירה.
במערכת הפוליטית בגרמניה ובישראל גינו את התקיפה. סגן יו"ר מפלגת ה-FDP, וולפגנג קוביצקי, איחל החלמה מהירה לחברתו למפלגה וכתב ברשת X: "מחריד. כל מפלגת ה-FDP עומדת מאחורי קרולינה פרייסלר. ולתוקפים: השנאה שלכם לא תנצח. אתם עוד תרגישו למה מסוגלת מדינת חוק ליברלית".
שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם פרייסלר ודרש בשלומה. בהודעה שפרסם לאחר השיחה מסר: "הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל ואמרתי לה שהתמדתה מעוררת השראה ואומץ ליבה ראוי להערצה. כולנו איתך, קרולינה. תודה על מי שאת".
פרייסלר, שסבה היה חייל נאצי, מתייצבת מול ההמונים בהפגנות הפרו-פלסטיניות ונושאת כרזות הזדהות עם ישראל ועד שחרורם, גם עם החטופים בעזה. על התמיכה בישראל, היא כאמור משלמת מחיר אישי כבד בדמות איומים ותקיפות פיזיות. "אני לא הולכת ברחוב עם הילדים שלי. אני חוששת שיפגעו בהם. כבר שברו לי את היד", סיפרה בעבר ל-ynet.