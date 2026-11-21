​במערכת הפוליטית בגרמניה ובישראל גינו את התקיפה. סגן יו"ר מפלגת ה-FDP, וולפגנג קוביצקי, איחל החלמה מהירה לחברתו למפלגה וכתב ברשת X: "מחריד. כל מפלגת ה-FDP עומדת מאחורי קרולינה פרייסלר. ולתוקפים: השנאה שלכם לא תנצח. אתם עוד תרגישו למה מסוגלת מדינת חוק ליברלית".

​במערכת הפוליטית בגרמניה ובישראל גינו את התקיפה. סגן יו"ר מפלגת ה-FDP, וולפגנג קוביצקי, איחל החלמה מהירה לחברתו למפלגה וכתב ברשת X: "מחריד. כל מפלגת ה-FDP עומדת מאחורי קרולינה פרייסלר. ולתוקפים: השנאה שלכם לא תנצח. אתם עוד תרגישו למה מסוגלת מדינת חוק ליברלית".

​במערכת הפוליטית בגרמניה ובישראל גינו את התקיפה. סגן יו"ר מפלגת ה-FDP, וולפגנג קוביצקי, איחל החלמה מהירה לחברתו למפלגה וכתב ברשת X: "מחריד. כל מפלגת ה-FDP עומדת מאחורי קרולינה פרייסלר. ולתוקפים: השנאה שלכם לא תנצח. אתם עוד תרגישו למה מסוגלת מדינת חוק ליברלית".

​שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם פרייסלר ודרש בשלומה. בהודעה שפרסם לאחר השיחה מסר: "הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל ואמרתי לה שהתמדתה מעוררת השראה ואומץ ליבה ראוי להערצה. כולנו איתך, קרולינה. תודה על מי שאת".

​שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם פרייסלר ודרש בשלומה. בהודעה שפרסם לאחר השיחה מסר: "הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל ואמרתי לה שהתמדתה מעוררת השראה ואומץ ליבה ראוי להערצה. כולנו איתך, קרולינה. תודה על מי שאת".

​שר החוץ גדעון סער שוחח הערב עם פרייסלר ודרש בשלומה. בהודעה שפרסם לאחר השיחה מסר: "הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל ואמרתי לה שהתמדתה מעוררת השראה ואומץ ליבה ראוי להערצה. כולנו איתך, קרולינה. תודה על מי שאת".