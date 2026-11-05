יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט נערך להשתלטות על הוועדות ועל תפקידי המפתח בכנסת, עוד לפני שיחל במשא ומתן להרכבת הממשלה - ול-ynet נודע כי אחת ההחלטות הראשונות צפויה להיות הקמת "ועדה מיוחדת לחוק ועדת חקירה ממלכתית". המטרה היא להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח ב-7 באוקטובר שלא מתוקף החלטת ממשלה, אלא על פי חוק שיעבור בכנסת.

במקביל, ראשי מפלגות גוש השינוי החליטו על הקמת שש עד שמונה ועדות מיוחדות לתיקוני חקיקה, שיעסקו מצד אחד בביטול חוקי המהפכה המשפטית ומהצד השני בהעברת חוקים דחופים שניתן להעביר במסגרת הרוב הפרלמנטרי שיש למתנגדי נתניהו בכנסת. "אנחנו צריכים לממש את הרוב הפרלמנטרי שיש לנו בכנסת ולהתחיל לעבוד", הסביר איזנקוט.

גלריה "צריכים לממש את הרוב הפרלמנטרי שיש לנו בכנסת". איזנקוט ( צילום: MAYA LEVIN / AFP )

בגוש השינוי בונים על אותו "רוב פרלמנטרי" שהזכיר איזנקוט - 67 חברי כנסת שמתנגדים לנתניהו - אבל גם אם ראשי הגוש אכן יקימו את הוועדות המיוחדות הללו, יהיה קשה להם מאוד להגשים את היעדים האמיתיים בהקמתן, אם לא תוקם ממשלה.

כל הוועדות האלו יוקמו בנוסף לאיוש שתי הוועדות החשובות בכנסת על ידי נציגי מפלגות גוש השינוי: ועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים. כל זה יתנהל לצד דרישת כל מפלגות האופוזיציה כיום להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לאחר שייאספו חתימות של יותר מ-61 ח"כים. אחד ממקורביו של איזנקוט אמר כי המועמד לתפקיד יו"ר הכנסת יהיה בהסכמה, וההחלטה תתקבל עד יום ראשון.

כינוס ראשי מפלגות השינוי, השבוע

המשא ומתן להרכבת ממשלה יתקיים במלון דן אכדיה בהרצליה, שם נפגשו השבוע - לראשונה מאז הבחירות - ראשי הגוש, איזנקוט, יו"ר ביחד נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, לצד ראש האופוזיציה יאיר לפיד. המהלך הראשון שמוביל איזנקוט הוא חתימה על הסכמים קואליציוניים עם שלוש מפלגות הגוש, מתוך התחייבות כי אם תהיה ממשלת מיעוט היא תהיה לזמן קצר ולצורך הרחבתה בהמשך.