ירידות דרמטיות במחיר הנפט על רקע תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, וההתייחסות של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס לסיבות שגרמו לתבוסה, בהן המלחמה מול איראן ורצון הבוחרים בשינוי היחסים עם ישראל. בשעה זו נסחרת חבית נפט מסוג ברנט סביב 94 דולר, ירידה דרסטית של 9%. חבית קרוד (WTI) נסחרת סביב 88 דולר, ירידה של כ-8%. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות חדות. מדד ת"א-35 ירד ב-1.96% ל-3,969.53 נקודות, מדד ת"א-125 ירד ב-1.86% ל-3,849.08 נקודות, ומדד ת"א-90 ירד ב-1.9% ל-3,484.82 נקודות. בשיא הירידות, אחר הצהריים, איבדו המדדים המובילים יותר מ-2%. לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.