בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ההצעה האיראנית הועברה לארה"ב באמצעות מתווכים ב-16 בספטמבר. עוד אמר הבכיר כי המשלחת האיראנית שנמצאת בניו יורק לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם היא בעלת סמכות מלאה לחדש את המהלכים הדיפלומטיים מול ארה"ב. לדבריו, "ניתן לדון בניו יורק, באמצעות מתווכים, בפרטי הסכם לסיום מעשי האיבה מול ארה"ב. איראן תוכל לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך שבעה ימים אם ארה"ב תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על הנמלים". הבכיר גם ציין כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לא ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במטה האו"ם בניו יורק.