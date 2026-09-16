השלטונות באיראן חסמו את חשבון האינסטגרם של מסעדה בטהרן, מאחר שפרסמה משחק מילים שנתפס כעקיצה פוליטית נגד הרפובליקה האיסלאמית. המסעדה, שנקראת "המטבח של ביבי", העלתה סטורי עם הכיתוב "אין על הקציצה של ביבי", בליווי השיר "ביבי גול" של כוכב הפופ האיראני מועין. זמן קצר לאחר שהפוסט הפך לוויראלי החשבון נחסם בצו משפטי בגין פרסום תוכן פלילי.