השלטונות באיראן חסמו את חשבון האינסטגרם של מסעדה בטהרן, מאחר שפרסמה משחק מילים שנתפס כעקיצה פוליטית נגד הרפובליקה האיסלאמית. המסעדה, שנקראת "המטבח של ביבי", העלתה סטורי עם הכיתוב "אין על הקציצה של ביבי", בליווי השיר "ביבי גול" של כוכב הפופ האיראני מועין. זמן קצר לאחר שהפוסט הפך לוויראלי החשבון נחסם בצו משפטי בגין פרסום תוכן פלילי.
על פניו, הפוסט נועד לקדם מנה בתפריט, אך באוצר המילים הפוליטי באיראן שתי המילים נושאות משמעות כפולה. המילה "ביבי" משמעותה "סבתא" בפרסית עתיקה, אך היא מוכרת גם ככינויו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומופיעה בקרב מתנגדי המשטר בממים המביעים תמיכה בתקיפות ישראליות.
המונח "קוטלט" (קציצה) הפך לכינוי גנאי מאז חיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימאני בינואר 2020, כלעג למצב גופתו לאחר התקיפה האמריקנית בבגדד. המילה משמשת מאז לתיאור בכירי משטר שחוסלו בתקיפות צבאיות, והשילוב התפרש כהתייחסות לחיסולי הבכירים האיראנים על ידי ישראל.
הרשויות האיראניות כבר פעלו בעבר נגד שימוש במילה "קציצה". בינואר 2023 נעצר השף המוכר נוואב אברהימי לאחר שפרסם מתכון לקציצות ביום השנה לחיסול סולימאני. מסעדתו נסגרה וחשבונו הוסר. בינואר 2024 נעצר רופא ומרצה מאוניברסיטה בצפון-מזרח המדינה שפרסם תמונת קציצה בליל חיסולו של בכיר משמרות המהפכה רזי מוסאווי. ביוני האחרון נפתח תיק פלילי נגד המחזאי ובמאי התיאטרון חוסיין פאקדל בגין "הפרעה לביטחון הפסיכולוגי של החברה" האיראנית, משום שכתב באינסטגרם כי הפוליטיקה הופכת גברים טיפשים לקציצות דיאטטיות מיוחדות.
הרגישות סביב נושאים הקשורים לישראל התעצמה במהלך המלחמה הנוכחית. הרשויות באיראן הודיעו בחודש מרץ כי יותר מאלף בני אדם נעצרו באשמת שיתוף חומרים נגד הממשלה ברשת או בגין שיתוף פעולה עם ישראל וארה"ב. במקביל, הרשות השופטת פרסמה אזהרה שלפיה סיוע למדינות עוינות עלול לגרור עונש מוות.