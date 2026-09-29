בסוריה דווח כי הסיכול בוצע במסגרת מבצע ביטחוני יזום של כוחות ביטחון הפנים יחד עם מנגנון המודיעין הכללי, שכוון נגד פעילות עוינת באזור אגן הירמוך שבדרעא. לפי הדיווח, החוליה שנעצרה מורכבת משלושה פעילי חיזבאללה, שזהותם לא נמסרה ופורסמו רק ראשי התיבות של שמותיהם.

בסוריה דווח כי הסיכול בוצע במסגרת מבצע ביטחוני יזום של כוחות ביטחון הפנים יחד עם מנגנון המודיעין הכללי, שכוון נגד פעילות עוינת באזור אגן הירמוך שבדרעא. לפי הדיווח, החוליה שנעצרה מורכבת משלושה פעילי חיזבאללה, שזהותם לא נמסרה ופורסמו רק ראשי התיבות של שמותיהם.

בסוריה דווח כי הסיכול בוצע במסגרת מבצע ביטחוני יזום של כוחות ביטחון הפנים יחד עם מנגנון המודיעין הכללי, שכוון נגד פעילות עוינת באזור אגן הירמוך שבדרעא. לפי הדיווח, החוליה שנעצרה מורכבת משלושה פעילי חיזבאללה, שזהותם לא נמסרה ופורסמו רק ראשי התיבות של שמותיהם.

בחודש יולי האחרון ערוץ "אל-איחבאריה" הסורי, המזוהה עם המשטר, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק כי "יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק". לפי המקור, "חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לחיזבאללה".

בחודש יולי האחרון ערוץ "אל-איחבאריה" הסורי, המזוהה עם המשטר, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק כי "יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק". לפי המקור, "חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לחיזבאללה".

בחודש יולי האחרון ערוץ "אל-איחבאריה" הסורי, המזוהה עם המשטר, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק כי "יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק". לפי המקור, "חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לחיזבאללה".