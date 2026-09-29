כוחות ביטחון הפנים בסוריה הודיעו אמש (יום שלישי) כי עצרו חולייה המזוהה עם חיזבאללה, שניסתה להציב משגרי טילים בדרום-מערב המדינה - באזור הסמוך לגבול עם ישראל.
בסוריה דווח כי הסיכול בוצע במסגרת מבצע ביטחוני יזום של כוחות ביטחון הפנים יחד עם מנגנון המודיעין הכללי, שכוון נגד פעילות עוינת באזור אגן הירמוך שבדרעא. לפי הדיווח, החוליה שנעצרה מורכבת משלושה פעילי חיזבאללה, שזהותם לא נמסרה ופורסמו רק ראשי התיבות של שמותיהם.
המבצע התרחש כאמור בעקבות מעקב מדויק אחר ניסיון של החוליה להציב משגרי טילים, ש"נועדו לשמש לביצוע תקיפות שמטרתן ערעור הביטחון והסדר הציבורי". בסוריה דווח כי המשגרים פורקו, וחקירת העצורים נמשכת לקראת העברתם לרשויות המשפט המוסמכות לצורך מיצוי הדין עמם.
מאז עלייתו לשלטון, משטרו של נשיא סוריה אחמד א-שרע פועל נגד פעילות חיזבאללה הלבנוני, המזוהה עם משטרו של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד. במסגרת הפעילות דיווחו בשנים האחרונות הגורמים הרשמיים הסוריים על תפיסת גורמים המשתייכים לארגון הטרו ואמצעי לחימה שהיו בדרכם אליו. חיזבאללה נוהג מצדו להכחיש בהודעות את פעילותו במדינות השכנות.
בחודש יולי האחרון ערוץ "אל-איחבאריה" הסורי, המזוהה עם המשטר, דיווח מפי מקור במשרד הפנים בדמשק כי "יחידות מיוחדות סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים דרך הגבול עם עיראק". לפי המקור, "חקירות ראשוניות מאשרות שהמשלוח שנתפס נועד לעבור דרך שטח סוריה לחיזבאללה".
לפני כשבועיים סוריה הודיעה כי עצרה תא טרור ששייך לחיזבאללה במערב מחוז דמשק, שתכנן לבצע פעולות בתוך סוריה כדי לאיים על ביטחונה ועל יציבותה. בידי החולייה נתפסו משגרי רקטות, 19 רקטות גראד, טילי נ"ט, נשקים אישיים ותחמושת נוספת.
בחודש פברואר השנה, אחרי חודשים שבהם דווח בסוריה על תקיפות לעבר דמשק, בין היתר באמצעות רקטות, משרד הפנים הסורי הודיע כי נתפס תא טרור שהיה מעורב בפעילויות, לצד אמצעי לחימה. לפי המשרד, חקירות ראשוניות של העצורים חשפו כי הם קשורים ל"גופים זרים", וכי הרקטות שנעשה בהן שימוש, כמו גם כטב"מים, הגיעו מחיזבאללה הלבנוני. בנוסף, לטענת הסורים, העצורים גם הודו כי תכננו לבצע תקיפות נוספות באמצעות כטב"מים, לפני שנעצרו.
בשני המקרים בחיזבאללה הכחישו קשר לאירועים, ואמרו כי "אין לנו נוכחות או פעילות בשטח סוריה. אנחנו מעוניינים לשמור על יציבותה ועל ביטחון אזרחיה".
פורסם לראשונה: 23:36, 29.09.26