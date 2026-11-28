נדיה ולנקינה, בת 38, חיה לבדה בדירה שכורה בשכונת נווה דוד בחיפה. בערב חורפי אחד היא ריחמה על צעיר שפגשה באוטובוס ונתנה לו מקום לישון. חמישה ימים אחר כך הוא כפת אותה בחדר השינה, סגר את הדלת והמשיך לגור בביתה. שוטרים וצוותי מד"א נכנסו ויצאו מהדירה בלי למצוא דבר. כעבור שלושה שבועות, כשבעל הדירה הגיע לפנות את חפציה מהדירה שהייתה אפופה בריח כבד של ריקבון, התגלתה נדיה - למרבה הזוועה - כפותה ללא רוח חיים, עטופה בשמיכה מתחת למיטה. קשה לקריאה.

גלריה "החיים לא האירו לה פנים, אך נדיה ניהלה שגרה בסיסית" ( צילום: זוהר שחר )

עו"ד מאיה חזן דהאן מפרקליטות מחוז צפון, שניהלה את התיק, משחזרת את סיפורה של אישה שאף אחד כמעט לא חיפש: ב-17 בינואר 2011 בעל הדירה ברחוב שלמה המלך 53 בחיפה, שכבר שבועות ניסה להשיג את הדיירת שלו, החליט להפסיק לחכות. כמה ימים לפני שנעלמה הם קבעו להיפגש, כדי שתשלם לו את שכר הדירה. היא לא הגיעה, וגם לא ענתה לטלפונים. זה לא מתאים לה.

כשהגיע לדירה, יצא ממנה בחור צעיר, בהיר, עם חזות מזרח-אירופית. בעל הדירה לא ידע מי הוא ומה הוא עושה שם; השניים החליפו כמה מילים, הצעיר מסר לו את מפתח הדירה וברח. בפנים הבית היה הפוך, עם ריח של ריקבון. בעל הדירה הזמין משטרה וכוחות הצלה, אך אלה סרקו את הדירה במהירות ועזבו.

"זה הכי מזעזע אותי בהקשר שלה", אומרת עו"ד מאיה חזן דהאן. "משטרה ומד"א נכנסים, הבית הפוך, ריח של ריקבון, משהו שכל הבניין כבר הריח במשך תקופה. ואחרי כמה דקות בודדות יצאו מהדירה, ואף אחד לא תיאר שהיא בעצם נמצאת שם מתחת למיטה. ואז חלפו להם עוד שלושה שבועות". מתחת למיטה, מכוסה בשמיכה, שכבה נדיה ולנקינה. היא הייתה מתה כבר שלושה שבועות.

"בחורה של השוליים, חייה היו מאוד מצומצמים"

נדיה הייתה בת 38. היא חיה בגפה, בדירה שכורה, ונתמכה על-ידי הביטוח הלאומי. היא לא עבדה. ימיה היו בנויים מסידורים קטנים: קופת חולים, טיפולים, ריפוי בעיסוק, תורים במרפאות שונות. הבית שלה היה גדוש בחפצים ובגדים על הרצפה, בכמויות שקשה לתאר.

המעגל החברתי שלה היה מצומצם מאוד. חבר טוב אחד, ששהה באותה תקופה בחו"ל, ואחות למחצה שגרה בדרום והקשר איתה נסב בעיקר סביב האב המשותף. "זו בחורה של השוליים", מספרת חזן דהאן. "היא ניהלה חיים מאוד מצומצמים, גם חברתיים, גם כלכליים".

איש לא שם לב. זירת הרצח, 2011 ( צילום: זהר שחר )

בגזר הדין ניסחו זאת השופטים כך: "מבלי לפגוע בצנעת הפרט של המנוחה נאמר כי נדיה חיה בגפה, החיים לא האירו לה פנים, וכפי שצוין בפנינו היא ניהלה שגרת חיים בסיסית שלוותה בחולי פיזי ונפשי - מבלי להרע לאיש".

אבל דווקא הסדר הקטן הזה הוא שבסוף הסגיר את היעלמותה. "היא לא הייתה נעלמת לבעל הדירה", אומרת חזן דהאן. "היא נפגשה איתו, שילמה לו בזמן, הלכה לכל הביקורים שלה ודאגה לזכויות שלה".

ובכל זאת, כשנעלמה, כמעט איש לא שם לב. "כדי להיעלם לכל כך הרבה זמן", אומרת עו"ד חזן דהאן, "צריך שתהיה כל כך שולי בחיים האלה ובעולם, ושלא יהיו מספיק אנשים שיחפשו אותך וידאגו לך".

הרוצח, פיוטר רבינוביץ' (אז בן 24), ברח ב-16 בדצמבר 2010 ממוסד "אילנות", מסגרת גמילה שבה שהה מכוח צו של בית משפט. חמישה ימים אחר כך, בשעות הערב, הוא הגיע לחיפה כדי לחפש בחורה שהתאהב בה במוסד, ושברחה ממנו. באוטובוס הוא פגש את נדיה וסיפר לה שאין לו איפה לגור בימים הקרובים. היא הציעה לו להתארח אצלה אם לא ימצא מקום, ונתנה לו את מספר הטלפון שלה. בלילה הוא התקשר והגיע. הוא אמר לה שהוא עומד לקבל כסף בקרוב, ונשאר. "הוא היה במצוקה", מספרת חזן דהאן. "וזה ברור שהיא רצתה מאוד לעזור לו והיא רצתה לתת מעצמה. היא ריחמה עליו".

כשהיא ערומה כביום היוולדה, הוא קשר את ידיה מאחורי גבה, כופף את רגליה לאחור וקשר גם אותן. אח"כ חיבר בכבל חשמל. סביב צווארה כרך צעיף וקשר את קצהו לפרק ידה. לפיה דחס פיסת בד, וסביב פניה קשר מגבת, הידק והשאיר אותה מתחת למיטה

במשך כמה ימים הכול היה בסדר. בטיעונים לעונש תיארה התובעת כיצד נדיה נתנה לרבינוביץ' "קורת גג, מזון, חברה ומיטה חמה" - ואז הבינה שהוא מתכוון להשתקע. היא לא הייתה יכולה לממן אותו, ובשעות הערב ב-26 בדצמבר אמרה לו: "אם לא יהיה לך כסף עד מחר, תצטרך לעזוב". מיד אחר כך נכנסה להתקלח.

סיבת המוות: תשניק מכני-תנוחתי ( צילום: זהר שחר )

מה שקרה בדקות הבאות מתואר בגזר הדין בפירוט: רבינוביץ' הצטייד בסכין גדולה והמתין לה. כשיצאה מהמקלחת הוא הצמיד את הסכין לגבה בחוזקה, הוביל אותה לחדר השינה ואיים שאם לא תשתוק, ידקור אותה.

"וכשהיא ערומה כביום היוולדה", כתבו השופטים, הוא קשר את ידיה מאחורי גבה, כופף את רגליה לאחור וקשר גם אותן. כשהיא שאלה מה הוא עושה, הוא סטר לה. את הידיים והרגליים הקשורות חיבר בכבל חשמל. סביב צווארה כרך צעיף, הידק אותו, וקשר את קצהו לפרק ידה השמאלית. לפיה דחס פיסת בד, וסביב פניה קשר מגבת. את הקשרים הידק בחוטי ניילון. ואז השאיר אותה על רצפת חדר השינה, מתחת למיטה, וסגר את הדלת.

בפרקליטות קראו לתנוחה הזאת "קשירת חזיר". חזן דהאן מסבירה שכך, "בכל פעם שהיא ניסתה ליישר את הידיים או לעשות תנועה כדי לעזור לעצמה - היא בעצם חנקה את עצמה". סיבת המוות, לפי כתב האישום: תשניק מכני-תנוחתי.

"איש לא יודע מה עבר על נדיה באותן שעות"

אלו היו ימים חורפיים, הזכירו השופטים, וזה לא היה מוות מהיר. "זה מוות שיכול להימשך מיממה עד 72 שעות", מציינת חזן דהאן. "היא הייתה ערומה על הרצפה, קשורה בצורה הזאת. רעב, קור. הוא לא נתן לה כלום, לא לשתות, לא שום דבר. זה מוות איטי ובייסורים".

מה עבר על נדיה בשעות האלה, איש לא יודע. חזן דהאן מודה שבנקודה הזאת הדמיון משלים את הפער. "מספיק שפעם אחת היא ניסתה לעזור לעצמה, והיא הבינה שהיא חונקת את עצמה", אמרה. "אני מניחה שהיא קיוותה, שהיא ניסתה להבין אם הוא יעזור לה, אם הוא יושיט לה יד, אם הוא יתחרט. מניחה שהיו לה רגעי ייאוש מאוד מאוד חזקים. זה מה שהדמיון שלי משלים".

"רצח בקור רוח מקפיא דם". פיוטר רבינוביץ' ( צילום: מורן מעיין )

בזמן שנדיה שכבה קשורה כמו חיה בחדר השינה, רבינוביץ' חי בביתה. עוד באותו ערב לקח מהארנק שלה 1,200 שקל ואת כרטיס האשראי, שבאמצעותו משך 200 שקל. את הקוד הסודי, כך נקבע, אילץ אותה למסור לו בכוח. למחרת גנב את הטלפון הנייד שלה, שרשרת וטבעת זהב. בסוף דצמבר קנה בכסף שלה פרחים ושרשרת, ושלח אותם לחברה שלו.

"הוא גר שם, אכל, שתה והשתמש במחשב ובטלפון של נדיה", מוסיפה חזן דהאן. הכדורים שנדיה לקחה לכאבים הפכו, במילות השופטים, ל"מכרה סמים" חופשי עבורו. ב-15 בינואר מכר את הדי-וי-די שלה. ב-17 בינואר את המחשב, עם המקלדת, העכבר והרמקולים. השופטים כתבו שהוא מכר "טיפין-טיפין את רכושה הדל".

לפי הגרסה שלו, הוא "ביקר" כמה פעמים בחדר שבו השאיר אותה, וראה שהיא שינתה תנוחה. "אם אתה לא רוצה במוות של מישהו, אז תשחרר אותו", אומרת חזן דהאן. "נניח שרצית להעניש מישהו, קשרת אותה, עכשיו שחרר אותה אחרי כמה שעות".

הפרקליטה סיימה את הטיעון בתמונה של נדיה כשסיימה את חייה: "רציתי שהשופטים יזכרו כשישמעו טענות כמו 'לא ידעתי מה אני עושה'"

אחרי שמכר את המחשב, רבינוביץ' שם לב ששכח את הכבל. הוא חזר לדירה לקחת אותו. ואז, בפתח, פגש את בעל הדירה. בעל הדירה, ציינה חזן דהאן, "היה בשוק". את הריח הוא ייחס לבלגן ולאוכל שנשאר בבית ונרקב: טונה, נקניקים, תפוחי אדמה בסלסלת הירקות. "הוא לרגע לא חשב בפעם הראשונה שהיא מתה", מוסיפה עורכת הדין. "הוא לא ידע מה לחשוב. מבחינתו אולי נמאס לה, אולי אין לה כסף".

במשך 25 ימים חיכה בעל הדירה. ב-11 בפברואר 2011 הגיע עם אדם נוסף כדי לארוז את חפציה ולפנות את הדירה. בחדר השינה התחיל להרים בגדים מהרצפה. ואז ראה אותה: כפותה, מכוסה בשמיכה. "מה שהוא ראה שם", אומרת חזן דהאן, "זה מחזה נוראי".

התיק הגיע לשולחנה דרך פרקליט המחוז. החוקרים קבעו איתה פגישה, ולפני שפתחו את התמונות שאלו אם כבר אכלה צהריים. "הם אמרו, 'תקשיבי, אנחנו הולכים להכין קפה, תאכלי. כי אחרי שתראי את התמונות לא תוכלי לאכול'. אנחנו מורגלים פה לראות דברים באמת קשים".

בכל תיק רצח היא מבקשת קודם כל לראות את הזירה. "בתמונה הראשונה לא הבנתי מה זה הדבר השחור שאני רואה. לא הבנתי שזו גופה". גוף שנרקב משנה את צבעו. "אז אתה נושם", היא אומרת, "מכין את עצמך נפשית למה שתראה, וממשיך".

ערב לפני העדה האחרונה, הסנגור התקשר: "הוא יודה"

החקירה התנהלה בשכבות: ממצאים פורנזיים, יותר מ-200 מוצגים, ה-DNA של רבינוביץ' על בדלי סיגריות ובמקלחת. מצלמות הכספומט שתיעדו בחור בהיר משתמש בכרטיס שלה. אבל היה בדירה גם DNA של אנשים אחרים, והיה צריך לשלול כל אחד מהם. אפילו אדם שעלה בעבר בתלונה נחקר, כדי לוודא שלא היה שם.

רבינוביץ' ניסה לשקר, להמציא סיפורים ותירוצים. אך ערב לפני העדה האחרונה של התביעה, החברה שבשבילה הוא הגיע לחיפה, הסנגור התקשר: מחר הוא יודה. כשהודה, מסר פרטים שאיש לא ידע: למשל, רבינוביץ' סיפר שחתך את כבל החשמל של מנורת הלילה כדי לקשור את נדיה. המשטרה לא מצאה את המנורה, אך לדברי עו"ד חזן דהאן "אנחנו התעקשנו, אני התעקשתי, ללכת לדירה ולאתר את האהיל הזה". הם חיטטו בכל פינה, מאחורי סלסלות הירקות, ומצאו. בכבל הייתה גזירה.

פיוטר בבית המשפט: "אני חוזר על המילים של עורך הדין שלי - אני מצטער" ( צילום: דורון גולן )

רבינוביץ' גם סיפר, בלי לדעת שהחוקרים כבר יודעים, על המפגש עם בעל הדירה; בשלב מסוים התקשר לחבר, ואמר לו שקשר מישהו והרג אותו. את הטענה שהיה מסומם ולא ידע שהיא מתה, פירקו בתביעה בסבלנות. משיחות הטלפון שלו עלה שדיבר עם אנשים, הביע רגשות ותכנן.

"הכול היה מאוד מאוד מחושב", אומרת עו"ד חזן דהאן. הוא טען שנסע לתל אביב לקנות סמים, וכשחזר נדיה עוד הייתה בחיים. הפרקליטות בנתה ציר זמן מדויק של חייה האחרונים: מתי דיברה בטלפון, מתי נראתה בסקייפ, מתי הגיעה לתורים ומתי הפסיקה להגיע. במועדים שבהם נסע, כך עולה מהבדיקה, היא כבר לא הייתה יכולה להיות בחיים.

"מאפס למאה", אומרת עורכת הדין, "הצלחנו לאמת הכול ברזולוציות הכי קטנות, מהכבל שבו הוא השתמש, בזה שהוא חתך, באיזו שעה הוא דיבר עם ההוא. לא היה לנו ספק". בדיון הראשון הציגה לשופטים מצגת. היא פתחה בתמונה של נדיה, תמונה יפה, וסיימה בתמונה של האופן שבו סיימה את חייה. "רציתי שיהיה ברור על איזה מקרה אנחנו מדברים".

"שכשהשופטים ישמעו טענות כמו 'לא ידעתי מה אני עושה', הם יזכרו איך היא סיימה. זה לא לייצר נרטיב, זה להציג את הנרטיב, שהראיות מדברות", היא מוסיפה. במשך חודשים ההגנה לא השיבה לכתב האישום, ודיברה על חוות דעת בעניין השימוש בסמים. חוות הדעת לא הגיעה. בבדיקה פסיכיאטרית שנערכה לו אחרי מעצרו, רבינוביץ' נמצא כשיר לעמוד לדין.

בצד של נדיה האולם נשאר ריק

באולם נשאר רבינוביץ' קר רוח "בצורה בלתי רגילה", כלשונה של חזן דהאן. "הייתי מצפה שהוא יגיד, 'אני לא מאמין למה שעשיתי. היא רק רצתה לעזור לי'. אבל הוא לא אמר דברים כאלה". מה שהוא כן אמר, לפי גזר הדין, היה: "אני חוזר על המילים של עורך הדין שלי. אני מצטער על המעשה שעשיתי, נפלתי לסמים".

בצד של נדיה, האולם היה ריק. "אין לך נפגע עבירה, אין משפחה", משחזרת חזן דהאן. "מה שאנחנו רגילים, שבאה המשפחה ונלחמת על הצדק של הקורבן, אז אין אף אחד". החבר מחו"ל העיד, ואחר כך גם הוא לא התעניין; וכשפנתה עורכת הדין לאחות למחצה בעניין פיצויים, זו אמרה שאין צורך.

ב-5 בדצמבר 2011 גזרו השופטים בראשות השופט יוסף אלרון (כיום בדימוס) על רבינוביץ' מאסר עולם על רצח בכוונה תחילה, ועוד חמש שנות מאסר, בחופף, על שאר העבירות. "בקור רוח מקפיא דם, ובאכזריות נוראה קיפד הנאשם את חיי המנוחה", כתבו. "במה חטאה המנוחה האומללה שכך מצאה את מותה בידי הנאשם? ועל כך נשיב מיד, במאומה". השופט אלרון ציין כי "חווה לא אחת את תיקי הרצח הרבים", והפעם נותר "המום ופעור פה".