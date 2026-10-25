גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ישתתף בדיון בנושא טוהר הבחירות, שזימן ראש הממשלה בנימין נתניהו. לוי סירב להתייצב לדיון קודם בנושא שזימן בן גביר. לדיון עם נתניהו לא זומן יו"ר האופוזיציה וגם אף נציג מטעם ועדת הבחירות. יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט פנה ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה וליו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג לבטל את הפגישה. "נתניהו מתמודד בעצמו בבחירות, אינו אחראי על טוהר הבחירות ומפכ"ל המשטרה אינו כפוף לו בנושא. הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן", נמסר.