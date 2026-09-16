חבר הפרלמנט הבריטי טאהיר עלי, המייצג את מחוזות ברמינגהאם הול גרין ומוזלי מטעם מפלגת הלייבור, תהה במהלך דיון על הסכסוך הישראלי-פלסטיני "האם לא הגיע הזמן שתינקט פעולה צבאית נגד ישראל?".
עלי אמר את הדברים בתגובה לדברים של חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברל-דמוקרטית, ריצ'רד פורד, שאמר כי "פירוקו של חמאס מנשק חייב להיות חלק מכל פתרון ארוך טווח" לסכסוך. עלי, מנגד, אמר כי האם לא כדאי שנקרא גם לפירוקה של ישראל מנשקה, לאור מעשי הזוועה שבוצעו?", והוסיף בהקשר של פעולה צבאית כי "ממשלות קודמות התערבו במזרח התיכון כדי לנקוט פעולה נגד הפרות זכויות אדם ולהגן על נתיבי סחר בינלאומיים".
פורד דחה מנגד את ההשוואה בין חמאס לישראל שערך עלי, שכבר ביולי אשתקד הפציר במי שהיה אז שר החוץ - דיוויד לאמי - "לשלוח אנשי צבא כדי להגן על הפלסטינים מפני רצח העם שמבצע צה"ל".
לפי עיתון ג'ואיש כרוניקל, עלי הוא לא היחיד שהתבטא בחריפות נגד ישראל בדיון: חבר פרלמנט אחר מטעם הלייבור, אימראן חוסיין, קרא לממשלה הבריטית "לשים קץ לכל מכירות הנשק שנותרו לישראל, ובפרט לסגור את פרצת ה-F-35" - בהתייחס לכך שבריטניה עדיין מספקת חלקים למטוסי הקרב. לדבריו, "עלינו להבטיח שאף ציוד שמקורו בבריטניה לא יתמוך במישרין או בעקיפין ברצח עם בעזה, או בפשעי מלחמה בשום מקום בשטחים הפלסטיניים הכבושים. היקף המוות והסבל שגורם רצח העם של ממשלת נתניהו בעזה דורש פעולה דחופה ומיידית נוספת".