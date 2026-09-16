חבר הפרלמנט הבריטי טאהיר עלי, המייצג את מחוזות ברמינגהאם הול גרין ומוזלי מטעם מפלגת הלייבור, תהה במהלך דיון על הסכסוך הישראלי-פלסטיני "האם לא הגיע הזמן שתינקט פעולה צבאית נגד ישראל?".

חבר הפרלמנט הבריטי טאהיר עלי, המייצג את מחוזות ברמינגהאם הול גרין ומוזלי מטעם מפלגת הלייבור, תהה במהלך דיון על הסכסוך הישראלי-פלסטיני "האם לא הגיע הזמן שתינקט פעולה צבאית נגד ישראל?".

חבר הפרלמנט הבריטי טאהיר עלי, המייצג את מחוזות ברמינגהאם הול גרין ומוזלי מטעם מפלגת הלייבור, תהה במהלך דיון על הסכסוך הישראלי-פלסטיני "האם לא הגיע הזמן שתינקט פעולה צבאית נגד ישראל?".