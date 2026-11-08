המשטרה עצרה אמש (ראשון) 11 בני אדם בלוד, בחשד להפרת הסדר הציבורי ואי-הישמעות להוראות שוטרים. ראש העיר לוד יאיר רביבו אמר כי בין השאר, נערים מקומיים התעמתו עם תושבים ערבים מה שהסתיים בפצועים בקטטה אלימה. "אני רותח מזעם", הוא אמר. העצורים הם ערבים ויהודים.

מרדכי דוד מכריז על "סיבוב משילות" בלוד ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של מרדכי דוד )





רביבו ציין כי "חבורת קיצונים הגיעה הערב מחוץ לעיר כדי להלהיט את הרוחות. היא פרסמה את הפעילות ברשת וסחפה אחריה כ-20 נערים מקומיים. לאחר שכוחות המשטרה פיזרו את החבורה שהגיעה מבחוץ, חזרו הנערים המקומיים לבתיהם כשהם משולהבים, תוך השמעת קריאות גנאי מול בתי תושבים ערבים. בתגובה, יצאו תושבים ערבים והתפתחה קטטה אלימה".

בין המשתתפים אמש היה גם מרדכי דוד, שהשתתף בקמפיין של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. "הגענו לסיבוב בשכונות של הערבים. חבר'ה צעירים גיבורים יהודים באו לעשות סיבוב משילות בתוך לוד", הוא אמר בסרטון שפרסם באינסטגרם שלו.

רביבו ציין כי "מאז אירועי שומר החומות הקשים והטראומטיים לכולנו במאי 2021 הצלחנו לשמור על שקט יחסי בעיר, ואין לי שום כוונה לאפשר לאיש להחזיר אותנו לימים הנוראים ההם. פניתי לראש השב"כ, עדכנתי אותו בהתפתחויות החמורות ובחשש הממשי להסלמה נוספת, וביקשתי היערכות מיידית כדי למנוע הידרדרות. אני אומר בצורה הברורה ביותר: אין שום הצדקה לפרובוקציות ולהסתה, ואין שום הצדקה לאלימות, לאיומים בנשק קר או ללקיחת החוק לידיים. לא מצד יהודים ולא מצד ערבים".

עימותים בלוד





הוא הוסיף: "אני פונה מכאן לכל מי שיש לו השפעה על השטח: רבנים, אנשי חינוך, מנהיגי ציבור, הורים ומנהיגי הקהילה הערבית. זה הזמן שלכם לפעול! עכשיו. לוד היא הבית שלנו. לא של הקיצונים שמגיעים מבחוץ, ולא של מי שמבקש להפוך את הרחובות שלנו לשדה קרב. אני לא מוכן שנשלם שוב את המחיר הכבד של הסתה, אלימות ושנאה".

בהודעה נוספת כתב: "לוד אינה מגרש משחקים של קבוצות שמגיעות מבחוץ כדי להפגין נוכחות, לייצר חיכוך וללכת הביתה. התושבים שלנו, יהודים וערבים, הם אלה שחיים כאן יחד, מגדלים כאן ילדים וצריכים להיפגש גם מחר בבוקר ברחוב, במכולת ובגינה הציבורית. משילות אמיתית אינה נמדדת בעוצמת הסיסמאות שצועקים ברחוב, אלא ביכולת להבטיח ביטחון אישי, חוק וסדר ושגרת חיים לכל תושב. אני לא זקוק לאף חבורה מבחוץ שתבוא לעשות סדר בלוד. בשביל זה יש מדינה, משטרה, עירייה ורשויות אכיפת חוק".