רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה שנרצח ב-1995 יצחק רבין, הלכה לעולמה היום (שישי) בגיל 101. רחל רבין נולדה בתל אביב, כשאחיה יצחק היה כמעט בן שלוש. ב-1943, כשהייתה בת 18, הייתה רחל רבין ממקימי קיבוץ מנרה, היישוב היהודי הראשון בהרי נפתלי. האחות הצעירה של ראש הממשלה המנוח הייתה חברה בו מאז, ומילאה תפקידים רבים בקיבוץ. היא תובא למנוחות בקיבוץ מנרה ביום שני בשעה 15:00.
במלחמת העצמאות נשארה רחל רבין בקיבוץ הצמוד לגבול לבנון שילדיו ורוב האימהות בו פונו לכפר גלעדי הסמוך, והיה נתון לצליפות, והיא הגנה עם חבריה עליו. היא הייתה המורה של הכיתה הראשונה במנרה, ולאחר מכן לימדה בבית הספר היסודי שהוקם במקום והייתה ממקימי בית הספר האזורי "הר וגיא" בקיבוץ דפנה.
על פועלה קיבלה פרסים רבים, ובהם פרס עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי, אות "מחנכת למופת" של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת מכללת אורנים ומכללת תל חי.
"נלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה"
נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית".
"יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה", הוסיף הרצוג. "במלחמת העצמאות בתש״ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל".
"כמי שזכה להכירה ואף שוחח עמה לרגל יום הולדתה ה-101, אני יודע כמה כאבה את הירצחו של אחיה יצחק, מושא אהבתה והערצתה, ולצד זאת בחרה להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, אשר זיכתה אותה, ובצדק רב, בפרסים ובאותות הוקרה רבים. אני שולח את תנחומיי הכנים לבני משפחתה, אוהביה וקיבוצה ומייחל כי לא תדעו עוד צער".
מקיבוץ מנרה נמסר: "רחל הייתה ממקימי מנרה ובוניה. היא הייתה מעמודי התווך של הקיבוץ, דמות משמעותית בגיבוש סיפור המקום במשך השנים והייתה גורם נכבד ביותר בעיצוב מנרה וקהילתה. בשעה קשה זו קהילת מנרה כולה מחבקת את בני משפחתה ומשתתפת בצערם".
אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אמר: "מנרה שהפכה לסמל של הגליל העליון במלחמות האחרונות נפרדת היום מאישה שהייתה הסמל שלה כמעט מאה שנים. רחל המחנכת, רחל החלוצה, רחל שהקדישה את חייה לבניית הקיבוץ והקהילה הולכת לעולמה לאחר שנאלצה להתפנות מביתה, היא שבה עכשיו לאדמת מנרה למנוחת עולמים. סיפורה שזור בסיפורו של הגליל העליון ומורשתה תמשיך ללוות אותנו. אני משתתף בצער המשפחה ומחבק את קהילת מנרה כולה. יהי זכרה ברוך".
רחל רבין נישאה במלחמת העצמאות לרפי יעקב, שנפטר ב-2012. לשניים נולדו במנרה הילדים תרצה, יפתח וגד. הם גם אימצו את בנימין (ביניה) ג'דידי שנפל במלחמת יום הכיפורים.