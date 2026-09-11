במלחמת העצמאות נשארה רחל רבין בקיבוץ הצמוד לגבול לבנון שילדיו ורוב האימהות בו פונו לכפר גלעדי הסמוך, והיה נתון לצליפות, והיא הגנה עם חבריה עליו. היא הייתה המורה של הכיתה הראשונה במנרה, ולאחר מכן לימדה בבית הספר היסודי שהוקם במקום והייתה ממקימי בית הספר האזורי "הר וגיא" בקיבוץ דפנה.

במלחמת העצמאות נשארה רחל רבין בקיבוץ הצמוד לגבול לבנון שילדיו ורוב האימהות בו פונו לכפר גלעדי הסמוך, והיה נתון לצליפות, והיא הגנה עם חבריה עליו. היא הייתה המורה של הכיתה הראשונה במנרה, ולאחר מכן לימדה בבית הספר היסודי שהוקם במקום והייתה ממקימי בית הספר האזורי "הר וגיא" בקיבוץ דפנה.

במלחמת העצמאות נשארה רחל רבין בקיבוץ הצמוד לגבול לבנון שילדיו ורוב האימהות בו פונו לכפר גלעדי הסמוך, והיה נתון לצליפות, והיא הגנה עם חבריה עליו. היא הייתה המורה של הכיתה הראשונה במנרה, ולאחר מכן לימדה בבית הספר היסודי שהוקם במקום והייתה ממקימי בית הספר האזורי "הר וגיא" בקיבוץ דפנה.

על פועלה קיבלה פרסים רבים, ובהם פרס עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי, אות "מחנכת למופת" של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת מכללת אורנים ומכללת תל חי.

על פועלה קיבלה פרסים רבים, ובהם פרס עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי, אות "מחנכת למופת" של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת מכללת אורנים ומכללת תל חי.

על פועלה קיבלה פרסים רבים, ובהם פרס עליית הנוער והחינוך ההתיישבותי, אות "מחנכת למופת" של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת מכללת אורנים ומכללת תל חי.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה: "הצטערתי לשמוע על פטירתה בשיבה טובה של רחל רבין יעקב היקרה, מי שמסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית".

"יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה", הוסיף הרצוג. "במלחמת העצמאות בתש״ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל".

"יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה", הוסיף הרצוג. "במלחמת העצמאות בתש״ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל".

"יותר משמונים שנה חלפו מאז נמנתה רחל על גרעין החלוצים והחלוצות שנאחז באדמת הטרשים על הר מבודד והקים את קיבוץ מנרה", הוסיף הרצוג. "במלחמת העצמאות בתש״ח הייתה רחל בעצמה לוחמת, ונלחמה כדי להגן על קיבוץ מנרה שהקימה במו ידיה. במשך עשרות שנים הייתה רחל לדמות מובילה במנרה ובתנועה הקיבוצית בכלל, והעמידה דורות רבים של תלמידים ותלמידות אשר לנצח יזכרו בוודאי את החותם הייחודי שהותירה בהם המחנכת רחל".