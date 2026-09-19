תמונות שהתפרסמו בצפון קוריאה בימים האחרונים הראו את השליט קים ג'ונג און, מבקר במפעלי תעשיית הביטחון - כשהוא מוקף ברחפני תקיפה, שחלקם מזכירים את ה"הארופ", הכטב"ם המתאבד של התעשייה הביטחונית הישראלית. סוכנות הידיעות הרשמית של צפון קוריאה (KCNA) היא זו שהפיצה את התיעודים.

גלריה ( צילום: Korean Central News Agency )

( צילום: Korean Central News Agency )

המדינה הציגה את התיעודים במטרה לחשוף תעשייה המייצרת בקנה מידה נרחב את רחפני התקיפה. במהלך הביקור, הורה קים על הגברת השימוש בבינה מלאכותית במערכות הנשק, ובנוסף התייחס לחיל התותחנים וקרא לשדרוגו, להגברת הרמה האוטומטית שלו ולשיפור הגנתו. לדבריו, כפי שצוטט על ידי KCNA: "התותחנים שלנו חייבים להחזיק בעוצמת התקפה מרוכזת, הרסנית, רחבת היקף ורב-תכליתית ככל האפשר, ולמלא באחריות שני תפקידים - הרתעת האויב וניהול מלחמה".

בתמונות שהופצו נראים מתקני ייצור בהם לפחות שלושה סוגי כטב"מים: סאטביול 4, שמזכיר את כטב"ם האיסוף האמריקני RQ-4 גלובל הוק; סאטביול 9, רחפן תקיפה שמזכיר את ה-MQ-9 ריפר האמריקני; וכטב"ם מתאבד, שמשוגר ממשאית וכאמור מזכיר את ה"הארופ" הישראלי.