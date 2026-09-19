תמונות שהתפרסמו בצפון קוריאה בימים האחרונים הראו את השליט קים ג'ונג און, מבקר במפעלי תעשיית הביטחון - כשהוא מוקף ברחפני תקיפה, שחלקם מזכירים את ה"הארופ", הכטב"ם המתאבד של התעשייה הביטחונית הישראלית. סוכנות הידיעות הרשמית של צפון קוריאה (KCNA) היא זו שהפיצה את התיעודים.
המדינה הציגה את התיעודים במטרה לחשוף תעשייה המייצרת בקנה מידה נרחב את רחפני התקיפה. במהלך הביקור, הורה קים על הגברת השימוש בבינה מלאכותית במערכות הנשק, ובנוסף התייחס לחיל התותחנים וקרא לשדרוגו, להגברת הרמה האוטומטית שלו ולשיפור הגנתו. לדבריו, כפי שצוטט על ידי KCNA: "התותחנים שלנו חייבים להחזיק בעוצמת התקפה מרוכזת, הרסנית, רחבת היקף ורב-תכליתית ככל האפשר, ולמלא באחריות שני תפקידים - הרתעת האויב וניהול מלחמה".
בתמונות שהופצו נראים מתקני ייצור בהם לפחות שלושה סוגי כטב"מים: סאטביול 4, שמזכיר את כטב"ם האיסוף האמריקני RQ-4 גלובל הוק; סאטביול 9, רחפן תקיפה שמזכיר את ה-MQ-9 ריפר האמריקני; וכטב"ם מתאבד, שמשוגר ממשאית וכאמור מזכיר את ה"הארופ" הישראלי.
כבר באוגוסט 2024 הוצגו לראשונה דגמים דומים בניסויים שתועדו בתקשורת הצפון קוריאנית. בנובמבר 2024, הורה קים על מעבר לייצור המוני של רחפני התאבדות, וכינה אותם "מרכיב מרכזי בלוחמה המודרנית". ב-2025 דווח על ניסויים ברחפני תקיפה טקטיים מסדרת "קומסונג", וקים הגדיר את פיתוח הבינה המלאכותית וכלי הטיס הבלתי מאוישים כאחת מעדיפויות חידוש הצבא.