מעיין שרמן, אימו של סמל רון שרמן ז"ל, שנחטף מבסיסו ב־7 באוקטובר ונהרג מחנק במנהרות החמאס עקב הפצצת צה״ל - התפרצה היום (רביעי) לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו בקניון בבאר שבע וצעקה: "רצחת לי את הילד". לאחר מכן הטיחה בנתניו: "בן ז***". עוד קראה שרמן להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המחדל.

מעיין שרמן מתפרצת על ראש הממשלה





מעין שרמן אמרה: "הגעתי היום כדי לפגוש את נתניהו, כי שלוש שנים שהוא בורח ממני, שלוש שנים שהוא מפחד להתקרב אליי. סוף סוף יש לי את 'הכבוד' לפגוש אותו פנים מול פנים ולהגיד לו מה אני חושבת עליו. הוא הפקיר 43 חטופים בשבי, איך הוא הוציא להורג את הבן שלי שהיה שייך למתפ״ש - מתאם פעולות הממשלה בשטחים. רון הבן שלי העביר את מזוודות הדולרים לסינוואר בהוראת נתניהו. איך יכול להיות שאני צריכה לרדוף אחרי נתניהו כדי לדבר איתו?".

תחקיר של צה"ל קבע כי סמל רון שרמן, רב"ט ניק בייזר ואליה טולדנו, שנחטפו לרצועת עזה ב-7 באוקטובר וגופותיהם הושבו לישראל בחודש דצמבר 2023, נחנקו למוות בעקבות גז שהתפשט במנהרה שבה הוחזקו - כתוצאה מתקיפה של צה"ל.

"אצלנו הבית ריק - ובית העלמין מלא"

במרכז פרס לחדשנות ושלום ביפו נערכה הערב מסיבת עיתונאים של "מועצת אוקטובר", שמאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולים מטבח 7 באוקטובר, בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אסתר בוכשטב, שבנה יגב נחטף לרצועת עזה ונהרג בשבי, אמרה בכאב: "אחרי שלוש שנים כואבות, הדבר היחיד שאני יודעת בוודאות זה שהבן שלי נחטף בחיים מהבית והושב בשקית שחורה, והוא לא היחידי שלא חזר הביתה, אלא לבית הקברות. איבדתי את האמון בראשי המדינה, במקום לתת תשובות אמיתיות, לקחת אחריות על מה שקרה, הם מספרים סיפורים, בונים אליבי לעצמם ועל הדרך מלכלכים ומפלגים".

ההצהרה של "מועצת אוקטובר" ( צילום: מועצת אוקטובר )





אייל אשל. "רוני לא חוזרת, רק הכומתה שלה" ( צילום: מועצת אוקטובר )

אייל אשל, שבתו התצפיתנית רוני נהרגה בחמ"ל בבסיס נחל עוז בבוקר 7/10, הציג את הכומתה של בתו: "רוני לא חוזרת. רק הכומתה שלה. כומתה חרוכה, שריד מוחשי לבת שלי ולחיים שנגדעו. הדבר הנורא ביותר הוא ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אני עדיין לא יודע את כל האמת. למה רוני והחברות שלה הופקרו במוצב נחל עוז? למה הילדות שלנו, שראו, ששמעו, שהתריעו ועשו את תפקידן, לא זכו שמישהו יקשיב להן בזמן?".

"מי ידע?", המשיך. "מי קיבל התרעות? מי היה אמור לפעול? ומדוע ההתרעות לא הובילו למענה שהיה יכול להציל חיים? למה עדיין לא קיבלנו את כל ההקלטות? למה אני, אבא של רוני, צריך לעמוד כאן היום ולהילחם על הזכות הבסיסית ביותר של אב שכול לדעת את האמת על מותה של בתו?".

עפרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, שאשתו שירי וילדיהם אריאל וכפיר נרצחו בשבי, תקפה את ראש הממשלה נתניהו: "'החזרנו את כולם הביתה'. זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. ואני רוצה לשאול אותו: לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי, ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? לבית שבו אריאל וכפיר היו אמורים לרוץ אליו, לקפוץ עליו, לחבק אותו ולקרוא לו אבא? כי בבית של ירדן אין יותר שירי. אין אריאל. אין כפיר. הבית ריק".