משטרת דרום אפריקה הודיעה היום (ה') על גילוי גופה תשיעית של אישה שנרצחה בתוך כחודשיים באותו אזור ממזרח לעיר יוהנסבורג. גל הרציחות שנחשף, ושכל קורבנותיו היו נשים בשנות ה-20 או ה-30 לחייהן שגופותיהן נמצאו מושחתות, מעורר בימים האחרונים סערה במדינה, והמשטרה חושדת כי רוצח סדרתי אחד או יותר פועלים באזור.

גלריה בזירה שבה נמצאה גופה שלשום. מאז כבר עלה המספר ל-9 ( צילום: REUTERS/Stringer )

מתאספים ליד הזירה שבה נמצאה גופה נוספת הבוקר. "אנחנו לא יכולים להמשיך לאסוף גופות" ( צילום: EMMANUEL CROSET / AFP )

כל חמש הגופות הראשונות בפרשה, וכך גם הגופה שהתגלתה היום, נמצאו בעיירה קמפטון פארק שברשות המקומית קורחולני, והאחרות נמצאו במרחק של 25 עד 35 קילומטרים ממנה. בקמפטון פארק הציבה היום המשטרה מחסומים, ומומחי זיהוי פלילי בחליפות מגן לבנות נראו סורקים את השטח, בעוד גופת האישה האחרונה שאותרה נותרה מוטלת בצד הדרך, מכוסה בסדין. "אנחנו לא יכולים להמשיך לאסוף גופות", אמרה לכתבים בזירה סגנית מפקד המשטרה הלאומית, טבלו מוסיקילי.

דרום אפריקה, שבה חיים כ-62 מיליון בני אדם, היא מדינה הסובלת מאחד משיעורי הרצח הגבוהים בעולם, עם כ-60 מקרי רצח מדי יום, והאלימות נגד נשים בה הגיעה בשנים האחרונות לממדי מגפה, למרות ההבטחות החוזרות ונשנות של הממשלות לדורותיהן לטפל במשבר: לפי נתוני האו"ם, אחת מכל שלוש נשים במדינה חווה אלימות פיזית או מינית במהלך חייה. בהתחשב בנתונים העגומים האלה, פרשת הגופות הנוכחית לא זכתה תחילה להתעניינות ציבורית גדולה.

הגופה הראשונה, של אישה בת 37, נמצאה ב-15 ביולי כשהיא עירומה וכפותה באזיקונים בקמפטון פארק, וחשוד במעשה, אזרח זר שהיה לפי הדיווחים בן זוגה של הנרצחת, נעצר יומיים אחר כך, אך טרם הוגש נגדו כתב אישום. הגופה השנייה, של אישה בת 32, אותרה לבושה ברובה ב-24 באוגוסט, וגופה שלישית נמצאה עירומה ובמצב ריקבון מתקדם ב-10 בספטמבר.

חלק מהגופות נמצאו בשטחים פתוחים ליד כבישים ראשיים. זירת מציאת הגופה הבוקר ( צילום: EMMANUEL CROSET / AFP )

העניין הציבורי בפרשה החל להתעורר בשבוע שעבר, אחרי שביום שבת נמצאה מאחורי מלון גופתה של אליזבת "צונצו" מוסלאקגומו, אישה בת 38 ששלושה ימים לפני כן השאירה את בתה בת ה-8 לבד בבית ויצאה לריצה, אך לא שבה. הבת הזעיקה עזרה, וחבריה של האם למועדון הריצה למרחקים ארוכים התגייסו ברשת כדי לרתום את הציבור לחיפושים אחריה. החיפוש הזה עורר עניין מחודש במקרים דומים מהעבר – והוביל בהמשך לאיתור חמש גופות נוספות.

חלק מהגופות אותרו בשטחים פתוחים סמוך לכבישים ראשיים, ובמשטרה מציינים כי ייתכן שמעשי הרצח בוצעו באתרים שונים מאלה שבהם נמצאו הגופות. עד כה זוהו רק שתיים מתשע הנשים, ולפי הדיווחים הצעירה שבין הקורבנות הייתה רק בת 20.

נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה הבטיח שלשום כי "לא ייחסך שום מאמץ" כדי לפענח את הרציחות, והודה כי "התקריות הללו זורעות פחד ואי-ודאות בקהילות שלנו, ובפרט בקרב נשים". ראש ממשלת המחוז שבו נמצאו הגופות, פניאזה לסופי, אמר היום: "מישהו הכריז עלינו מלחמה, ואנחנו נשיב מלחמה שערה. לא ניכנע".

נשיא דרום אפריקה סיריל רמפוזה. הבטיח שלא לחסוך שום מאמץ ( צילום: Chris McGrath/Getty Images )

בניסיון להשיב את תחושת הביטחון לציבור הציעה המשטרה פרס של 400 אלף ראנד (כ-23 אלף דולר אמריקני) תמורת כל מידע שיוביל למעצר הרוצח או הרוצחים. מפלגת האופוזיציה העיקרית במדינה, "הברית הדמוקרטית", הבטיחה מצדה פרס של כ-28 אלף דולר.

אף כי המשטרה נמנעת עדיין מלקבוע שכל הנשים נרצחו על-ידי אותו אדם, החוקרים ציינו כי יש דמיון רב בין המקרים, וכי לא רק שכל הגופות נמצאו עירומות לפחות חלקית – אלא על חלקן גם נמצאו סימני חבלה דומים. בחקירה משתתפים בלשים מיחידת החקירות הפסיכולוגית, החוקרת פשעים סדרתיים ואלימים מורכבים, והחוקרים אינם שוללים גם את האפשרות שקבוצת אנשים עומדת מאחורי המעשים.