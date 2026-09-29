למרבה הצער, המציאות הבוגדנית והאוטו-אנטישמית לא השתכנעה מהחלק בנאומו של ראש הממשלה באו״ם: שוב הטרור היהודי בגדה המערבית תואר כאירוע מזערי וזניח, המונה בסך הכל ״150 צעירים שזורקים אבנים וכורתים עצי זית״. עוד יגיע הפוסט שיגדיר אותה כפושעת מסדר הגודל של ראש השב״כ לשעבר, אם כי נתניהו יכול להתעודד: הוא נקב במספר 150, והנה בהתפרעות בכפר ג'אלוד השתתפו לפי הערכת צה״ל כמאה מתנחלים, כך שמבחינתו ברור שהיה להיות גרוע יותר.

סביר להניח שגם בצמרת צה״ל גיחכו כששמעו את נתניהו עושה צחוק מעצמו ומהמדינה כולה בפני הקהילה הבינלאומית בנושא הזה - חוץ מהמזכיר הצבאי, שהקפיד על משמעת מלאה של מחיאות כפיים - אבל בשטח הוכח שוב שהצבא חושב שכולם מטומטמים. אחרת, קשה להסביר לא רק את ההיערכות הרשלנית למשימה המורכבת של החזרת משפחה פלסטינית לבית ממנו גורשה - מי ישמע מבצע אנטבה 2 - אלא גם את התגובה לכישלון במשימה. "בשל האלימות, משימת השבתם לביתם לא הושלמה", נמסר בהודעת דובר צה"ל, מחשש כנראה שמגפת עיוורון משתוללת בציבור והוא צריך שיאמרו לו את המובן מאליו, ועוד מתבקש לתת קרדיט על הכנות.

מתוך תיעוד השריפה, אחד מבתי משפחת טובאסי ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

לאחר מכן, בנוהל, נאמר כי "מערכת הביטחון מגנה בכל תוקף כל פגיעה באנשי ביטחון במהלך מילוי תפקידם, מעשי ונדליזם ופגיעה ברכוש. אירועים מסוג זה מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות ההגנה והסיכול של כוחות הביטחון". ובכן, אם המשימה של "מערכת הביטחון" הייתה לחלק גינויים ערכיים ולפרשן אירועים, אפשר היה להעסיק אותה באחד מערוצי הטלוויזיה ועל הדרך לחסוך הרבה מאוד כסף וכוח אדם. ובהינתן שגם רבים ורבות בתקשורת עוד חושבים שבכך צה"ל נתן ודין וחשבון, יש להבהיר שהאתרוג הזה עושה הכל כדי לפסול את עצמו, בין השאר עם הודעות בסגנון הערבה: ללא טעם וללא ריח.





לו באמת הצבא היה מעוניין להתמודד עם ההשלכות של האירועים החמורים הלילה, שמדגימים בזעיר אנפין את עידן שלטון המיליציות בישראל - מחוץ לקו הירוק ובתוכו - היה מובהר במילים נחרצות עד כמה אסור שהדבר יחזור על עצמו. את זה ניתן היה לעשות בשני אמצעים פשוטים: הראשון הוא הצהרה חד-משמעית שפסיקת בג"ץ תקוים בהקדם ככתבה וכלשונה, המשפחה הפלסטינית תחזור לביתה ומי מהמתנחלים שינסה לפגוע בה יישא בתוצאות. השני הוא הכרזה של הרמטכ"ל על האירוע ככישלון צבאי וערכי, שמצדיק תחקיר נוקב ואחריו גם הטלת אחריות ונקידת צעדים נגד מי שחשב שככה אפשר לבצע את המשימה באקלים השורר כרגע בגזרה ובמועד הספציפי שנבחר. המסר יהיה תקיף: הריבונות של צה"ל בשטח נמצאת תחת מתקפה פרועה, שמרוקנת מתוכן את מראית העין של שליטה במצב והופכת לסכנה מוסרית, ביטחונית ומדינית. לכן אם יימצא שמישהו מהמפקדים התרשל במימוש שלה, אזי עליו לתת הסברים וגם לשלם מחיר כלשהו.

לכל אדם סביר ברור, שאילו מאה פלסטינים היו נוקטים באלימות כדי למנוע מצה"ל לבצע משימה אזי לא מעטים מהם היו מבלים את יום המחרת על הספקטרום שבין בית החולים לבית הקברות