המשטרה עדכנה הבוקר (חמישי) כי הוגש כתב אישום נגד תושב העיר כפר קאסם, גבר בשנות ה-30 לחייו, בגין איומים ותקיפת פרודתו. לפי המשטרה, הגבר הגיע ברכבו למכללה שבה לומדת הנפגעת, יחד עם ילדיהם, וניסה לשכנע אותה לחזור אליו. משסירבה לו, תקף אותה באלימות, ניסה להכניסה בכוח לרכב ואיים עליה: "אם לא תבואי איתי אהרוג את האחים שלך, אירה בהם ואחטוף אותך לשטחים".
הנאשם והאישה היו מצויים בהליכי פרידה בעת שתקף אותה בשבוע שעבר. בין השאר, הגבר חנק את פרודתו במהלך התקיפה, הרים אותה במטרה להכניסה לרכב ולחטוף אותה, ואף ניפץ את שמשת הרכב באמצעות לוח בטון. לאחר המאבק בנאשם, הצליחה הנפגעת להימלט ופינתה את עצמה לבית החולים כשהיא פצועה קל עם חבלות יבשות.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת כפר קאסם פתחו בחקירה בשבוע שעבר עם קבלת דיווח על גבר המנסה להכניס בכוח אישה לרכב בעיר, תוך שהוא נוקט כלפיה באלימות. "השוטרים ביצעו פעולות חקירה מהירות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, שהובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד".
עוד נמסר מהמשטרה: "בתום החקירה ובהתאם לממצאיה הגישה נגדו יחידת התביעות של מחוז מרכז כתב אישום בגין העבירות המיוחסות לו".