הקואליציה עיכבה את כינוס ועדת חוץ וביטחון בכנסת עד יום שני. אישור הקמת הוועדה הזמנית אמנם התקבל אתמול אך היא לא תתכנס לפחות עד יום שני הקרוב - בעקבות תנאי שהציב הליכוד להשלמת ההליך. מינויו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לראשות הוועדה הושלם באופן רשמי, אך הוא ייצטרך להמתין עד כינוסה. בינתיים גם יתר ועדות הכנסת החדשות לא יחלו בעבודתן. ליברמן מסר בתגובה: "אני מזהיר, ממשלת מעבר אינה רשאית לקבל החלטות העלולות לגרור את ישראל למלחמה ללא פיקוח פרלמנטרי, וללא הסכמה מלאה של כל גורמי הביטחון. אני מדגיש, כל גורמי הביטחון".