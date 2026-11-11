בית משפט ב סעודיה גזר עונש של 100 מלקות על עובדת משק בית מ קניה לאחר שילדה תינוק מחוץ לנישואים. האישה, אסתר וונג'ה מותוני בת ה-40, היא אם לחמישה ילדים, ובמשך יותר משנה היא מנסה לשוב למולדתה עם בנה התינוק - אך הסתבכותה עם מערכת המשפט הסעודית מונעת ממנה לעזוב את המדינה. "אני כל כך מפחדת, אני לא חושבת שאוכל לעמוד במלקות האלה. לא מגיע לי העונש הזה", היא אמרה ל"ניו יורק טיימס".

גלריה אסתר וונג'ה מותוני עם בנה התינוק אבודי, בתחנת דלק שבה התגוררה בריאד ב-2025 ( Iman Al-Dabbagh/The New York Times )

לפי דיווחים היום (רביעי) ב"גרדיאן" וב"ניו יורק טיימס", מותוני הגיעה לסעודיה כדי לעבוד כעוזרת בית וכמטפלת בילדים. במהלך שהותה במדינה היא נכנסה להיריון בעקבות מערכת יחסים קצרה עם גבר מצרי, שלדבריה עזב מאז את סעודיה. באוגוסט 2025 ילדה את בנם במגורי העובדים שבהם התגוררה, אך לאחר שאחד הממונים עליה גילה על הלידה והביא אותה לבית חולים, היא נעצרה לחקירה בידי המשטרה.

בסעודיה, שמערכת המשפט שלה מבוססת על השריעה - ההלכה האיסלאמית - קיום יחסי מין מחוץ לנישואים נחשב לעבירה פלילית. אף שהאיסור חל על גברים ונשים כאחד, ארגוני זכויות אדם טוענים כי בפועל נשים נענשות עליו בשיעור גבוה יותר, בין היתר משום שקשה להסתיר היריון ולידה. בתי החולים במדינה נדרשים לדווח לרשויות על נשים לא נשואות שיולדות. "רובן יולדות בבית, ולכן לא מדווחים עליהן", הסבירה יקטרינה פורס סיבולובובה, מייסדת ארגון Do Bold הפועל למען זכויות מהגרי עבודה במדינות המפרץ. לדבריה, נשים רבות נקלעות למצבים דומים, אך רק מקרים מעטים מגיעים לידיעת הציבור.

לאחר לידת בנה, מותוני מצאה את עצמה ללא מקום מגורים. היא נדחתה כשניסתה לשוב למגורי העובדים וגם כשביקשה להיכנס למקלט, ובשלב מסוים נאלצה להתגורר בתחנת דלק בריאד, שבה התאספו אימהות זרות נוספות שנקלעו למצוקה דומה. בהמשך סיפקה לה חברת כוח האדם שהעסיקה אותה מקום מגורים, ושגרירות קניה הנפיקה לה מסמכים שאמורים היו לאפשר לה לשוב הביתה עם בנה, אבודי. אלא שההליך הפלילי שהתנהל נגדה מנע את יציאתה מסעודיה, ומאז פג תוקפם של מסמכי הנסיעה.

עונש מלקות באינדונזיה באוגוסט האחרון. בסעודיה העונש "בוטל" - למעט חריגים ( צילום: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP )

בחודש שעבר הרשיע בית המשפט בריאד את מותוני בקיום יחסי מין מחוץ לנישואים, וגזר עליה 100 מלקות וכן עונש הרחקה למשך שנה. לא ברור אם ההרחקה תוביל לגירושה לקניה או להעברתה לעיר אחרת בסעודיה. לפי "ניו יורק טיימס", מותוני קיבלה סיוע של מתורגמן במהלך המשפט, אך לא יוצגה בידי עורך דין. היא לא ערערה על גזר הדין, בתקווה שההליך יסתיים והיא תוכל לחזור לילדיה. לא ידוע מתי העונש יבוצע. מהמסמכים המשפטיים גם לא עולה כי הרשויות נקטו הליכים נגד אביו של התינוק.

סעודיה הכריזה על ביטול המלקות - אבל הותירה חריגים

גזר הדין מעורר ביקורת חריפה כלפי סעודיה, שבשנים האחרונות מנסה להציג את עצמה כמדינה שעוברת תהליך של מודרניזציה ושיפור במעמד הנשים. באפריל 2020 הכריזה הממלכה על רפורמה שנועדה לבטל את עונש המלקות במקרים שבהם לשופטים נתון שיקול דעת בקביעת העונש, ולהחליפו במאסר או בקנסות. אלא שהרפורמה לא ביטלה לחלוטין את האפשרות לגזור מלקות: העונש נותר אפשרי בעבירות מסוימות שלפי פרשנות הדין האיסלאמי מוגדרות כעבירות בעלות ענישה קבועה, ובהן קיום יחסי מין מחוץ לנישואים. ההבחנה הזו מאפשרת לבתי המשפט להמשיך לגזור עונשי מלקות גם לאחר הרפורמה שהוצגה בזמנו כצעד משמעותי לקידום זכויות אדם בממלכה.

מרים א-דוסרי, המנהלת בפועל של ארגון זכויות האדם ALQST הפועל מבריטניה, גינתה את גזר הדין ואמרה כי מדובר במעשה אלימות נגד האישה, שבמקום להיענש הייתה צריכה לקבל אישור לשוב לקניה. "זה רק מראה את הצביעות שמאחורי הרפורמות לכאורה בסעודיה", אמרה. "אנחנו יודעים שיורש העצר מוחמד בן סלמאן מנסה להציג לעולם מדינה מודרנית שמעצימה נשים, ובכל זאת אנחנו רואים בית משפט שגוזר על אם 100 מלקות".

בן סלמאן. "המקרה רק מראה את הצביעות שמאחורי הרפורמות לכאורה בסעודיה" ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

מחקיר שפרסם "גרדיאן" בדצמבר 2024 עולה כי נשים מקניה שילדו מחוץ לנישואים בסעודיה נתקלו בקשיים חמורים בניסיון לעזוב את המדינה עם ילדיהן. חלקן ננטשו על ידי אבות הילדים, שחששו להיעצר בעצמם בגין קיום יחסי מין מחוץ לנישואים. במקרים אחרים נתקלו האימהות בקשיים בקבלת מסמכי לידה ואישורי יציאה לילדיהן, ונאלצו להישאר בסעודיה בניגוד לרצונן.

הפרשה מעוררת כעת גם תגובה בקניה. קוריר סינגואי, בכיר במשרד החוץ הקנייתי, הודיע היום כי ארצו תפעל מול הרשויות בסעודיה למציאת פתרון. הוא אמר כי העונש שנגזר על מותוני היה נחשב בקניה ל"ענישה אכזרית ובלתי אנושית", אך הדגיש כי ארצו מכבדת את ריבונותה של מערכת המשפט הסעודית.