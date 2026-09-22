מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש תקף במהלך כינוס של עצרת האו"ם אחר הצהריים (שלישי) את ישראל, ודיבר על "הרג והרס" ברצועת עזה וחשד ל"טיהור אתני" ביהודה ושומרון.
לדבריו, "אסור לנו לאבד מעקב אחר המצב ההרסני בשטח הפלסטיני הכבוש. חלפו כמעט שלוש שנים מאז מתקפות הטרור הנתעבות של חמאס ב-7 באוקטובר. מה שבא בעקבותיהן היה מתקפה על פלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל".
"בינתיים", המשיך, "אלימות, עקירה והתרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה הורסים את הדרך לשלום ומעלים את החשש לטיהור אתני. איננו יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם מול עינינו".
על המלחמה במזרח התיכון אמר כי היא צריכה להסתיים. "מה שנקרא 'הפסקות אש' התבררו כלא יותר מ'אש מופחתת' - כשהאזרחים ממשיכים לשלם את המחיר. מספיק זה מספיק".
גוטרש סיכם כי "בית הדין הבינלאומי לצדק הוציא צווי ביניים המחייבים משפטית, בתיק שנקרא 'תביעת האמנה למניעת פשע רצח עם ברצועת עזה וענישתו'. בחוות דעת מייעצת מהשנה שעברה הבהיר בית הדין כי יש לאפשר לאומות המאוחדות לבצע את המנדט שלנו בעזה ולהגן על הצוות שלנו והעובדים ההומניטריים. על כל הצדדים לציית לחוק הבינלאומי ולצווי בית הדין".
בחודש ספטמבר אשתקד קרא גוטרש לעולם לא להיבהל מישראל, או מאיומיה לספח את יהודה ושומרון או חלקים ממנה, לפני הכרתן של שורת מדינות במדינה פלסטינית. "אנחנו לא צריכים להרגיש מאוימים מהסיכון של פעולות תגמול (להכרה במדינה פלסטינית)", אמר גוטרש בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. "גם אם נעשה את זה או שלא, הפעולות האלה היו ממשיכות. לפחות יש סיכוי לגייס את הקהילה הבינלאומית כדי ללחוץ שהן לא יקרו".
גוטרש, שמוביל קו תקיף מאוד נגד ישראל והמלחמה בעזה, טען כי "זו רמת ההרג וההרס הכי נוראית שראיתי בתקופתי כמזכ"ל, ואולי בכל חיי. הסבל של העם הפלסטיני בלתי-יתואר: רעב, מחסור מוחלט בטיפול רפואי אפקטיבי, אנשים שחיים ללא מחסות, באזורי ריכוז ענקיים. זה לא מתפקידי לקבוע שמדובר ברצח עם באופן משפטי. זה לא בסמכותי - אבל בואו נהיה ברורים: הבעיה היא לא המילה, אלא המציאות בשטח".