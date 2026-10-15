יו"ר הכנסת אמיר אוחנה תקף היום (חמישי) בישיבת מועצת אירופה את המדינות האירופיות המאשימות את ישראל ב"רצח עם" בעזה, והאשים את מנהיגיהן במניעים פוליטיים. "אנחנו ניצבים בפני משבר חמור של היעדר אומץ לב בינלאומי", אמר. "ברגע האמת מסתבר שרק מעטים ממנהיגי העולם מוכנים להגן על ערכים נעלים".
הוא הוסיף כי "גרועים מכך הם אלו המוכנים ביודעין לשקר ולתמוך באופן ציני בתעמולות כזב על מנת לקנות תמיכה אלקטורלית רגעית ושקט מדומה ברחובותיהם המבעבעים. ישראל אינה מבצעת רצח עם - די עם השקר הנתעב הזה. ישראל נלחמת ברצח עם". אוחנה הציג בפני מנהיגי אירופה את הספר "And Every Single One Was Someone" שפורסם בידי פיל צ'רנופסקי, שבו 1,250 עמודים שעליהם הודפסה המילה Jew שישה מיליון פעמים. "כך נראה רצח עם", אמר.
"בשבוע שעבר ציינו שלוש שנים ל-7 באוקטובר, היום שבו אלפי מחבלים צמאי דם ניפצו את השקט לאורך הגבול שבין רצועת עזה ליישובים הישראליים הסמוכים. הם יצאו למסע של רצח, אונס והשחתת גופות, תוך שהם שורפים בני אדם חיים באכזריות ימי ביניימית. ב-7 באוקטובר, היום הקטלני ביותר ליהודים מאז השואה, לא היה 'נזק אגבי'. אזרחים חפים מפשע - גברים, נשים, ילדים ואפילו תינוקות - לא נקלעו לחילופי אש, הם היו המטרות", סיכם אוחנה.
מהכנסת נמסר כי אוחנה יקיים פגישות עם חלק מראשי הפרלמנטים בעת ביקורו בישיבת המועצה, שמתכנסת ברומא, וישוחח בין היתר עם נציגי גרמניה, איטליה, הונגריה, רומניה, ליטא, מונטנגרו, קפריסין וקרואטיה.