יו"ר הכנסת אמיר אוחנה תקף היום (חמישי) בישיבת מועצת אירופה את המדינות האירופיות המאשימות את ישראל ב"רצח עם" בעזה, והאשים את מנהיגיהן במניעים פוליטיים. "אנחנו ניצבים בפני משבר חמור של היעדר אומץ לב בינלאומי", אמר. "ברגע האמת מסתבר שרק מעטים ממנהיגי העולם מוכנים להגן על ערכים נעלים".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה תקף היום (חמישי) בישיבת מועצת אירופה את המדינות האירופיות המאשימות את ישראל ב"רצח עם" בעזה, והאשים את מנהיגיהן במניעים פוליטיים. "אנחנו ניצבים בפני משבר חמור של היעדר אומץ לב בינלאומי", אמר. "ברגע האמת מסתבר שרק מעטים ממנהיגי העולם מוכנים להגן על ערכים נעלים".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה תקף היום (חמישי) בישיבת מועצת אירופה את המדינות האירופיות המאשימות את ישראל ב"רצח עם" בעזה, והאשים את מנהיגיהן במניעים פוליטיים. "אנחנו ניצבים בפני משבר חמור של היעדר אומץ לב בינלאומי", אמר. "ברגע האמת מסתבר שרק מעטים ממנהיגי העולם מוכנים להגן על ערכים נעלים".