15 בני נוער נעצרו מאז סוף השבוע בחשד לגניבת מטפי כיבוי אש מבניינים מגורים וריקונים ברחבי נתניה - כחלק מטרנד טיקטוק שהמשטרה מגדירה "אתגר מסוכן שעלול לעלות בחיי אדם".

גלריה מרוקנים מטפים בגבול רמת גן-בני ברק. למצולמים אין קשר לכתבה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

הטרנד המסוכן בטיקטוק ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

לפי המשטרה, "שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז, בשיתוף פקחי עיריית נתניה, פועלים מאז סוף השבוע נגד תופעה מסוכנת של גניבת מטפי כיבוי אש מבנייני מגורים וריקונם במרחבים ציבוריים ברחבי העיר. מחקירת המשטרה עולה כי הרקע למעשים הוא, על פי החשד, 'אתגר' מסוכן המופץ ברשתות החברתיות, לרבות בטיקטוק, שבמסגרתו נוהגים בני נוער לגנוב מטפי כיבוי אש מבנייני מגורים ולרוקן את תכולתם במרחבים ציבוריים".

המשטרה הסביר הכי "בעקבות דיווחים שהתקבלו על אודות גניבת מטפים וריקונם בגנים ציבוריים, בחניונים ובכבישים, פתחו חוקרי מחלק הנוער בתחנת נתניה בפעילות חקירתית ואכיפתית ממוקדת, בשיתוף פקחי העירייה, במטרה לאתר את המעורבים ולמנוע את המשך המעשים המסוכנים".

כך, לפי המשטרה, נתפסו בשעת מעשה שלושה נערים בני 15-14 ועוכבו לחקירה. בהמשך זוהו יותר מעשרה בני נוער נוספים שחשודים במעורבות במעשים דומים, והם עוכבו גם כן לחקירה בתחנת המשטרה בליווי הוריהם. השלושה שנתפסו בשעת מעשה נקנסו בסך 730 שקל לכל אחד, ולשאר הנערים והוריהם הוסברו חומרת המעשים והשלכותיהם הפליליות והבטיחותיות.

"קוראים להורים לגלות ערנות" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

"במשטרה מדגישים כי אין מדובר במעשה קונדס, אלא בהתנהגות מסוכנת העלולה לעלות בחיי אדם", נמסר מהמשטרה. "גניבת מטפי כיבוי אש וריקונם מותירות בנייני מגורים ללא אמצעי כיבוי חיוניים, ובשעת שריפה עלולות למנוע מתן מענה ראשוני ולהוביל לפגיעה קשה בחיי אדם וברכוש. משטרת ישראל רואה בחומרה מעשים המסכנים את שלום הציבור וביטחונו, ותמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף גורמי האכיפה העירוניים, לאיתור המעורבים ולמיצוי הדין עמם".