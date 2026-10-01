בחודשים האחרונים זיהו ב צה"ל דפוס חוזר שבו חמאס והג'יהאד האיסלאמי מפרסמים מידע המצביע בדיעבד על כך שחלק מההרוגים ב רצועת עזה , שהוצגו בעולם כעיתונאים ואנשי תקשורת, היו למעשה מחבלים בזרוע הצבאית של ארגוני הטרור, וזאת לאחר שהנרטיב שלפיו צה"ל פוגע במכוון בעיתונאים כבר התקבע בעולם. הערב (חמישי) משיק צה"ל אתר ייעודי שבו הוא מפרסם את שמותיהם של 170 מחבלים כאלה, וחושף כיצד ארגוני הטרור ניסו להלבין את זהותם. לכניסה לאתר, שבו מפורטים כל 170 שמות ה"עיתונאים" ותפקידיהם - לחצו כאן

הצהרת דובר צה"ל על ה"עיתונאים" - ועל "נז"א" ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה 170 ה"עיתונאים" שחוסלו ברצועה במהלך המלחמה ( צילום: דובר צה"ל )

מדובר צה"ל נמסר הערב: "לאחר עבודת מחקר ממושכת, צה"ל חושף כעת כי 170 מהעזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כעיתונאים ואנשי תקשורת, שימשו בפועל כמחבלים של ארגוני הטרור ברצועה, ובראשם חמאס וגא"פ. צה"ל מפרסם ראיות מאומתות, ובהן ויזואליות ומסמכים שהופקו על ידי ארגוני הטרור וחלקם אותרו בשטח, המעידים על שיוכם הארגוני של אותם מחבלים ועל התפקידים שמילאו בשורות ארגוני הטרור".

בצה"ל התייחסו גם לסערת הסרט נז"א , ואחרי ש צפו בו נציגי הצבא , מדובר צה"ל נמסר כי "הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית. מעולם לא תכננו, אישרנו או ביצענו תקיפה שבה היה צפוי שייהרגו 500 אזרחים".

לאורך המלחמה ברצועת עזה שפרצה בעקבות פלישת חמאס ב-7 באוקטובר, הפך הנרטיב לפיו ישראל הורגת עיתונאים לאחד מהטיעונים המצוטטים ביותר נגד פעולותיה ברצועה. הוא הופיע בדיווחים של כלי תקשורת בינלאומיים, ארגוני זכויות אדם, מוסדות בינלאומיים ופוליטיקאים - ללא הבחנה בין עיתונאים שביצעו את תפקידם לבין מי שפעלו במקביל כמחבלים בארגוני טרור.

"לאורך המלחמה, גופי תקשורת שונים בקהילה הבין-לאומית האשימו שוב ושוב את מדינת ישראל וצה"ל, ללא הצגת ממצאים מאומתים, בפגיעה מכוונת בעיתונאים. זאת, אף שבחלק מהמקרים ארגוני הטרור עצמם הציגו את אותם אנשים כמחבלים בשורותיהם ואף לקחו עליהם חסות", הדגישו בצה"ל.

ה"עיתונאי" אמרו נהיד עבד אל-רחמן אבו עודה עם המצלמה ( צילום: דובר צה"ל )

ועם הקלצ'ניקוב ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל הוסיפו: "המידע שנחשף כעת ממחיש את הפער בין התמונה שהוצגה בעולם לבין המציאות בשטח, ומציג ראיות נוספות וחותכות לכך שצה"ל אינו פועל באופן מכוון ושיטתי נגד עיתונאים, אלא נגד ארגוני הטרור ומחבליהם, וזאת בהתאם לדין הבינלאומי. לצורך החשיפה הקים צה"ל אתר ייעודי, המרכז את שמותיהם ותמונותיהם של 170 המחבלים, שיוכם הארגוני, התפקידים שמילאו והראיות שניתן לחשוף בעניינם", הוסיפו בצבא.

118 מה"עיתונאים" ששמותיהם פורסמו היו פעילים בזרוע הצבאית של חמאס, 49 בג'יהאד האיסלאמי, מחבל אחד ב"אדוני השממה" ושני מחבלים ב"וועדות ההתנגדות". 17 מאותם מחבלים פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

חיסולם של יותר מ-40 מה"עיתונאים" המופיעים ברשימה, ששימשו כאמור כמחבלים בארגוני הטרור, גרר גינויים מצד האו"ם נגד ישראל. חלק מהעיתונאים אף הועסקו בכלי תקשורת בינלאומיים, ובהם סוכנות הידיעות רויטרס, הרשתות האמריקניות CNN ו-ABC, סוכנות הידיעות האמריקנית AP, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, רשת BBC הבריטית, העיתון הצרפתי "לה מונד", רשת ABC אוסטרליה ועוד.