ישראלים רבים שעזבו את חייהם בחו"ל, שילמו על טיסה והגיעו במיוחד כדי להצביע בבחירות שנתפסו כגורליות ביותר פגשו בסופו של דבר תיקו פוליטי. חלקם לא בטוחים שיוכלו לממן טיסה נוספת אם יתקיימו בחירות חוזרות, ויש מי שמצהיר כי יגיע שוב ושוב ושוב למרות הכול.

גלריה חני ויצמן יצחק פליגלמן שירי שדה ( צילום: יובל חן, עוז מועלם, אלעד גרשגורן )

שירי שדה (34), מוזיקאית והייטקיסטית שהגיעה במיוחד ממינכן שם היא מתגוררת בשנתיים האחרונות נתנה את קולה ל"ביחד" בראשות נפתלי בנט. "אני מופתעת מהתוצאות כי הייתי בטוחה שהחלוקה של הגוש של השינוי תהיה יותר מוחצת", אמרה. "הסיטואציה הנוכחית הפתיעה אותי. חשבתי שאחרי 7 באוקטובר העם רוצה ללכת לכיוון מסוים, וקשה לי לחשוב שהממשלה הנוכחית תמשיך".

למרות האכזבה הגדולה לדבריה, היא מתעקשת להיאחז בתקווה. "אני אופטימית חסרת תקנה. הסתובבתי עם אנשים שחושבים כמוני אז קיבלתי איזושהי אשליה שכולם רוצים שינוי, אבל בפועל יש הרבה שרוצים את הממשלה הנוכחית", הוסיפה.

אם יהיו בחירות נוספות, ציינה, לא בטוח שתוכל להגיע שוב להצביע. "אנחנו כרגע בעלטה, אבל מהמקום שלי אני מחכה אם לקנות כרטיס חזרה כי אני רוצה לבדוק אם יש סבב נוסף. אם זה עניין של חודש וחצי אשאר פה, אבל אם זה עניין של כמה חודשים - זה מאתגר וקשה לי להאמין שאחזור שוב להצביע כי זה הוצאה כלכלית גדולה מאוד. יש הרבה ישראלים שהגיעו להצביע ליום-יומיים וחזרו, אנשים שבאמצע עבודות במשרות מלאות. אני אמנם יותר גמישה, אבל הם לא יגיעו שוב. זו הקרבה של זמן והרבה מאוד כסף".

למרות התוצאות, שירי לא מתחרטת שהגיעה להצביע: "אני שלמה עם זה. זה חשוב והמדינה הזו חשובה לנו ואנחנו חלק ממנה. גם כשאנחנו שם, אנחנו חושבים עליה ביום יום וחשוב לנו לתת את הקול. זה לא משנה מה הן התוצאות".

האכזבה של יצחק פליגלמן (65), שהגיע מקנדה עם אשתו ובתו, מהולה גם בכאב על הקרע שראה בעם. "התוצאות מאכזבות אותי, אבל מה שהכי קשה לי זה שיש פה שנאה מטורפת וזה משהו שלא היה פה בחיים", שיתף. "מי שלא בצד שלך, הוא האויב הגדול שלך. בגלל שהצבעתי לנתניהו, אמרו לי שהלוואי שהמטוס שלי יתפוצץ בדרך חזרה. עניתי למי שאמר לי את זה 'אני אוהב אותך אבל אם זה מה שאתה מאחל לי, אני מבין לאן הגענו, שיבושם לך'".

באירוע אחר, סיפר כי מכר קילל אותו ליד הבת שלו בגלל העמדות הפוליטיות שלו. "העם חצוי וחייבים לעשות פה אחדות. יש פה פצע. העם פה חייב לעבור טיפול וזה חייב לבוא מהתקשורת. המנהיגים צריכים להרים את הכפפה ולא משנה מי ייקח את המושכות, חייב אחדות. אם נהיה מאוחדים, נהיה הכי חזקים בעולם. השנאה פה זה האויב הכי גדול שלנו".

למרות התוצאות, פליגלמן אמר כי הוא לא מתחרט שהגיע לכאן והבטיח לחזור אם יתקיימו בחירות נוספות. "מה שרואים מפה לא רואים משם. אני בעד ממשלת אחדות יהודית אבל אם זה לא יקרה, אני אגיע שוב ושוב אם יהיו בחירות חוזרות למרות ההוצאות הכלכליות והזמן שלי. אנשים לא מבינים מה זה לעזוב את הנוחות שלך ולטוס 15 שעות כדי לבוא להצביע".

"קשה שיש פה שנאה מטורפת" ( צילום: AP Photo/David Goldman )

חני ויצמן (65) שהגיעה מברזיל סיפרה: "עצוב לי. אני יותר עצובה בשביל ישראל ומודאגת. חשבתי שזה יהיה יותר מובהק לגוש השינוי. אחרי כל מה שעברנו, מההפיכה המשטרית, לטבח 7 באוקטובר וקטארגייט - כל זה לא גרם לאנשים להתפכח ולהבין שצריך שינוי. זה מדאיג. אני לא רואה איך בחירות נוספות יביאו תוצאות מובהקות יותר".

לדבריה, "צריך לגלות אחריות ולמצוא דרך להקים ממשלה ולקחת את המושכות בידיים. אמנם נתניהו לא יכול להקים ממשלה אבל גם לנו יותר קשה. אני חושבת שהגיע הזמן לכבד את האזרחים הערבים ולשתף אותם בממשלה. היינו צריכים לעשות את זה קודם".