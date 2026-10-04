בברזיל סופרים את הקולות בבחירות לנשיאות, ואיש הימין הברזילאי פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, מוביל בפער יציב על הנשיא המכהן ואיש השמאל לואיז אינסיו לולה דה סילבה. לפי ספירה חלקית של 64.81% מהקולות, בולסונרו מוביל עם 49.58%, בעוד הנשיא לולה עם 42.25%. התוצאות הראשוניות מצביעות על הפתעה בבחירות, כשהסקרים לא חזו לאף אחד משני המועמדים ניצחון מכריע בסיבוב הראשון, שבו מתמודדים 11 מועמדים נוספים ושבו נדרשים 50% מהקולות כדי לזכות בנשיאות. ההערכות היו שהבחירות ימשיכו לסביב שני ומכריע ב-25 באוקטובר.