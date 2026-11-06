היום (שישי) כמויות המשקעים לאורך החוף לא היו גבוהות, כשהמוקד היה דווקא במזרח הארץ. השיא נמדד במבוא חמה שבדרום רמת הגולן - 13 מ"מ גשם. באשדוד נמדדו 10 מ"מ, וכמויות דומות נמדדו גם במוקדים נוספים כאשחר שבגליל התחתון, אלונים שליד יקנעם ומבוא דותן שבצפון-מערב השומרון.

היום (שישי) כמויות המשקעים לאורך החוף לא היו גבוהות, כשהמוקד היה דווקא במזרח הארץ. השיא נמדד במבוא חמה שבדרום רמת הגולן - 13 מ"מ גשם. באשדוד נמדדו 10 מ"מ, וכמויות דומות נמדדו גם במוקדים נוספים כאשחר שבגליל התחתון, אלונים שליד יקנעם ומבוא דותן שבצפון-מערב השומרון.

מחכים לגשם? בלילה יגיע השינוי. היום (שישי) כמויות המשקעים לאורך החוף לא היו גבוהות, כשהמוקד היה דווקא במזרח הארץ. השיא נמדד במבוא חמה שבדרום רמת הגולן - 13 מ"מ גשם. באשדוד נמדדו 10 מ"מ, וכמויות דומות נמדדו גם במוקדים נוספים כאשחר שבגליל התחתון, אלונים שליד יקנעם ומבוא דותן שבצפון-מערב השומרון.