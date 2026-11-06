מחכים לגשם? בלילה יגיע השינוי. היום (שישי) כמויות המשקעים לאורך החוף לא היו גבוהות, כשהמוקד היה דווקא במזרח הארץ. השיא נמדד במבוא חמה שבדרום רמת הגולן - 13 מ"מ גשם. באשדוד נמדדו 10 מ"מ, וכמויות דומות נמדדו גם במוקדים נוספים כאשחר שבגליל התחתון, אלונים שליד יקנעם ומבוא דותן שבצפון-מערב השומרון.
בירושלים ובחיפה נמדדו 4 מ"מ גשם - ובגוש דן כלל לא ירד גשם. אבל בשירות המטאורולוגי מבהירים כי המצב הזה צפוי להשתנות בשעות הלילה המאוחרות ובעיקר בשעות הבוקר של שבת, אז ייכנס הגשם גם לחוף הצפוני, המרכזי, ובעיקר הדרומי - עם כמויות משקעים גדולות שיירדו שם לאורך השבת.
הגשמים עלולים גם להוביל להצפות בערי החוף, בדגש על החוף המרכזי והדרומי, ולשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך השבת ינשבו רוחות מערביות חזקות ברוב האזורים, וייעשה קר מהרגיל לעונה.
ביום ראשון הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וגשמים מקומיים ימשיכו לרדת בצפון ובמרכז. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ביום שני עדיין יהיה קר מהרגיל, אך לא צפוי גשם.