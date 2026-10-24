צפו בברנע: "רצינו לוודא שיעצרו כ"כ הרבה אנשים" ( צילום: יוסי ברדוש )





"אחת מהסיבות שבבוקר של 'עם כלביא' הוצאנו מיד סרטון רשמי, עם הלוגו של המוסד, זה כדי להגן על הסוכנים שנמצאים שם. רצינו לוודא שיעצרו באיראן כל כך הרבה אנשים, שהם לא יצליחו להפריד בין המוץ לתבן ובסוף ישחררו את כולם. דרך אגב, זה בדיוק מה שקרה", אמר ברנע בכנס Priority Summit. ביום השני ללחימה, הוא תיאר, נעצרו 21 אלף בני אדם. "אתם צריכים לדמיין שכשאוסרים 21 אלף אנשים, גם אם עצרו סוכן או שניים, בסוף צריך לשחרר אותם, כי הסיפורים של כולם יהיו אותם סיפורים: הלכתי ברחוב, נסעתי ברכב, עצרו אותי. ובסוף שחררו את כולם".

חלק מהאנשים שנתפסו או נתלו באיראן, אמר ברנע, כלל לא מוכר לארגון הביון הישראלי. "חלק מהאנשים שתולים באיראן באשמה של סוכני מוסד, אני צריך לברר מי הם. אומרים לי: 'תקשיב, גם אנחנו לא יודעים'", הוא תיאר. "אנשים פשוט מסכנים שהחליטו שהם סוכנים שלנו, אבל הם מעולם לא עבדו עבור המוסד, וגם כנראה לא עבור אף גוף ביון אחר". לדבריו, "99.9% של סוכני המוסד לעולם לא התגלו".

הסרטון שפרסם המוסד ב"עם כלביא" ( צילום: המוסד )

הסוכנים, לדבריו, ממשיכים לחיות בטהרן. "אני לא יכול להגיד שהם איתנו כאן, אבל הם שם בטהרן, עדיין חיים את חייהם הטובים, כשהם יודעים בלב שהם שירתו מטרה נשגבת. לא עבור מדינת ישראל, עבורם".

ברנע סיפר כי בעוד שהטייסים לא ידעו כלל על התוכניות, הסוכנים ידעו - ושמרו בסוד. "צריך לזכור שאף אחד בעולם הזה לא ידע שאנחנו הולכים לתקוף ב'עם כלביא', ואת האמת, צריך להגיד, גם הטייסים שלנו לא ידעו שהם הולכים לתקוף כשזימנו אותם לטייסת", אמר. "אבל עשרות רבות של סוכנים שלנו שוגרו כשהם יודעים שהם הולכים לעשות מבצע, שבועות לפני המבצע. ואת הסוד הזה הם החזיקו, רק בינם לבין עצמם, בלב שלהם".

ברנע סיפר גם שכל אחד מהסוכנים אושר אישית, על ידו: "כל אחד מהסוכנים האלה עבר דרך ה-V הירוק שאני הייתי צריך לשים על כל אחד בנפרד. אני פוגש אותם, אני מדבר איתם, אני מחבק אותם, אני מחזק אותם, ואני צריך לסמוך עליהם. צריך לחתום שהסוד הזה לא דולף החוצה. כשאני אומר שאני חותם על כל אחד, אני חותם עם הראש שלי".

"נתניהו שאל 'מה קורה אם זה לא פועל'?"

בהמשך הריאיון, תיאר ברנע את הדקות שקדמו להפעלת מבצע הביפרים נגד מחבלי חיזבאללה. לדבריו, בשעה 15:20 הוא ישב בבור יחד עם ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש אמ"ן. המבצע היה אמור להתחיל בשעה 15:30. "ראש הממשלה פונה אליי ואומר לי: תגיד, מה קורה אם זה לא פועל? פעם ראשונה שחשבתי שמשהו כזה יכול לקרות, 10 דקות לפני הפעלת המבצע. הלב שלי דופק, ואני אומר לו: 'אין מצב כזה, הכול בסדר'", סיפר ברנע. "אחרי זה היו לי 10 דקות שלמות של 'איזה שטות אמרתי'".

בשעה הייעודה, לדבריו, כל הנוכחים הביטו בו וחיכו לבשורה. "מה ציפיתם לשמוע, שיהיה בום? זה לא קורה ככה. אנחנו נשמע על זה בעוד חצי שעה, אולי, וגם אז נתחיל לשמוע בחדשות. זה לא עוזר, הם רוצים לדעת כאן ועכשיו מה קורה, ואין לי דרך להפיס את נפשם", הוא תיאר. הידיעות הראשונות הגיעו ממקורות המוסד, ובהמשך גם מאתרי החדשות - ואז הבין שהמבצע הצליח.

ברנע סיפר שלפני המבצע נערכו "מאות ניסויים" על בובות שמולאו בחומר המדמה גוף אדם. "כל פעם הייתי רואה ניסוי ואומר: תורידו את כמות חומר הנפץ", הוא אמר. הנימוק: "אני, בשם מדינת ישראל, לא יכול לקחת על עצמנו אפשרות שהילדה של מחבל חיזבאללה, או הילד שלו, או אשתו, ייפגעו כתוצאה מזה שאנחנו רוצים לחסל אותו". לדבריו, נאמר לו שוב ושוב שהוא הופך את המבצע ללא אפקטיבי. "אמרתי: יש לנו קווים אדומים".

על התוצאה - המוני פצועים אבל מעט הרוגים, אמר: "זה נכון שלא כולם מתים, ויש לזה יתרון מאוד גדול. בדאחייה מסתובבים 4,500 איש שחסרים להם איברים, והם התזכורת הכי טובה שאני יכול לדמיין למה קורה למחבל חיזבאללה שמנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

ברנע. "לפני המתקפות האיראניות ב-2024, ישראל הייתה מורתעת" ( צילום: המוסד )

את ההשפעה על הארגון חילק ברנע לשלושה רבדים. הראשון הוא פגיעה בפעילים. השני הוא שבירת הרוח: "מי שפיקד על אנשים בצבא מבין שכשהרוח שבורה, אין לך עם מי לעבוד". השלישי הוא הפחד, משום שיום אחרי הביפרים הופעלו גם מכשירי הקשר.

כשנשאל על "מבצע שלישי", ברנע לא השיב. "אני לא יכול לענות לכם על זה, אבל אותה תהייה שעוברת לכם כרגע בראש עדיין עוברת", אמר. הוא הסביר את חשיבותה בהשוואה להיסטוריה: "אחרי הירושימה ונגסאקי, ההנהגה היפנית אמרה: רגע, אולי לאמריקנים יש פצצה שלישית, ואולי רביעית וחמישית, אז כדאי להיכנע. אחרי פצצה ראשונה אתה חושב שאולי זו הפצצה היחידה, אחרי השנייה אתה לא בטוח אם יש שלישית".