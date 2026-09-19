איציק בראשי, במאי בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי כאן, נהרג הבוקר (שבת) בתאונת אופניים בכביש 44 סמוך למחלף נשרים באזור רמלה. בראשי, בן 54, נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. מועד הלווייתו טרם נמסר.

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זירת התאונה בכביש 44 ( צילום: דוברות מד"א )

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 08:02 במוקד 101 של מד"א במרחב איילון. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את בראשי כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה, העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. חובש מד"א אחמד חסנין סיפר: "הרוכב שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. התחלנו במתן טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה, חבישות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי, כשמצבו מוגדר קשה".

כאן חדשות הודיעה לאחר מכן כי ההרוג הוא בראשי, שעבד בחטיבת החדשות במשך שנים. "כאן חדשות אבלה על מותו של חברנו, איציק בראשי, במאי מוערך בחטיבת החדשות, שנהרג הבוקר בתאונת אופניים בכביש 44 ליד מחלף נשרים", נמסר.

בתאגיד סיפרו כי בראשי הצטרף אליו בשנת 2018, סמוך להקמתו, "ומאז ליווה את שידורינו במקצועיות ומחויבות - בשגרה ובמלחמה". עוד נמסר: "איציק היה מהבמאים המקצועיים והמוכשרים של כאן חדשות. כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו שירלי, לילדיו קרן, רועי ואיתי, לבני משפחתו, לחבריו ולכל עמיתיו לעבודה".

אילה חסון. "רגע אחד חיבוק ואיחולי שנה טובה, וברגע האחר מותיר משפחה, רעיה ושלושה ילדים" ( צילום: מיכה לובטון )

גם העיתונאית אילה חסון ספדה לבראשי בפוסט בפייסבוק. "את היום הזה התחלנו עם בשורה מרה. איציק בראשי, הבמאי האהוב שלנו מהחדשות, נהרג בתאונת דרכים שעה שרכב על אופניו. רגע אחד חיבוק ואיחולי שנה טובה, וברגע האחר מותיר משפחה, רעיה ושלושה ילדים", כתבה.