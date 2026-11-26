סוף שבוע חמים ומושלם לטיולים - לפני שהמהפך מגיע, ואיתו מזג אוויר חורפי שיימשך כמה ימים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
גם בשבת הטמפרטורות יהיו גבוהות יחסית לסוף נובמבר, אבל ביום ראשון כבר יחל השינוי. בבוקר היום הראשון של השבוע ייתכן גשם מקומי בצפון ולאורך החוף ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום שני הטמפרטורות יעלו במקצת, אבל משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות חזקות - ומשעות הערב בצפון הארץ ובמרכזה יחל לרדת גשם לפרקים, מלווה בסופות רעמים.
בשירות המטאורולוגי אמרו כי צפויים גשמים בעוצמה חזקה ויש אפשרות להצפות בערי החוף במהלך יום שלישי בבוקר. הגשמים יוסיפו לרדת בעוצמות שונות גם בימים רביעי וחמישי ועד סוף השבוע הבא, וקיים צפי ממשי להצפות ושיטפונות בנחלים.
הגשמים ילוו במשבי רוח חזקים ובטמפרטורות נמוכות יחסית לעונה. רצף הימים הגשומים בשבוע הבא צפוי להניב כמויות משקעים גבוהות ועד סוף השבוע הבא צפויים לרדת יותר מ-100 מ"מ גשם במקומות רבים בצפון ובמרכז.