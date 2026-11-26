גם בשבת הטמפרטורות יהיו גבוהות יחסית לסוף נובמבר, אבל ביום ראשון כבר יחל השינוי. בבוקר היום הראשון של השבוע ייתכן גשם מקומי בצפון ולאורך החוף ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.